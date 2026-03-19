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    首頁 > 生活

    新加坡高齡化加速 公屋裝感測器偵測跌倒守護長者

    2026/03/19 14:46 記者董冠怡／台北報導
    台北國際城市論壇。（記者田裕華攝）

    台北國際城市論壇。（記者田裕華攝）

    新加坡去年更新公布人口簡報，65歲（含）以上公民佔比20.7%，與10年前的13.1％相比，大幅增加，預估2030年恐達23.9%，將近每4人就有1名長者。新加坡西北區市長任梓銘（Alex Yam）今天出席台北國際城市論壇並以「從智慧國家到智慧社區」為題，提到大多數人居住的公屋中，有提供非侵入性感測器，能夠偵測跌倒立即示警，讓長者住得安心。

    任梓銘表示，新加坡近8成人口住在公共住宅「組屋」，建屋發展局（HDB）提供的非侵入性感測器能夠偵測跌倒等身體動作突然變化，立即示警家人或照護員，或是住宅社區中心收到警報後，派員拜訪長者，確保安全無虞，讓獨居或行動不便者在家住得安心。

    此外，他也提到，新加坡同時注重就業機會，包括給予技能升級與再培訓，由專門團隊指導並推薦課程，種類橫跨健康照護、物流、零售等相關，相當多元，公民可利用技能創前程培訓補助，修習人工智慧領域課程，促進職涯發展。

    不僅如此，任梓銘說，今年另編列預算給選擇上述課程（SkillsFuture）者，免費使用進階人工智慧工具6個月，應用於實務操作。目前另有「就近就業（jobs nearby）」服務，根據郵遞區號找尋個人所在位置鄰近的工作機會，評估適合與否並協助申請。

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