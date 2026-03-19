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    首頁 > 生活

    台南中華路陸橋3年奪3命 里長：上橋自求多福

    2026/03/19 14:34 記者王捷／台南報導
    人本交通促進協會理事長林詠軒提倡，機車不跟汽車並行，應跟上車流行駛車道中；汽車須習慣機車在前方。右轉必先切至最外側，破除慢車道迷思。（資料照，記者王捷攝）

    人本交通促進協會理事長林詠軒提倡，機車不跟汽車並行，應跟上車流行駛車道中；汽車須習慣機車在前方。右轉必先切至最外側，破除慢車道迷思。（資料照，記者王捷攝）

    南市中華路陸橋昨天發生死亡車禍，3年累計第3起奪命事故。人本交通促進協會理事長林詠軒指出，下橋段為設左轉車道，讓機車道「消失」，導致大小車混合。當地南區大忠里長許智雄說，上中華路橋，只能自求多福。

    回顧2023年4月及去年9月，中華路陸橋皆發生大貨車擦撞機車的死亡車禍，上坡路段，因車道不對稱迫使原靠右機車上橋時須向左切換，與大型車在交會點爭道，形成高風險區段，南市交通局在今年1月已重新標線改善。

    今年這次車禍是下坡路段，因機車道在下橋時突然「消失」，成為大小車道混合，增加了風險，許智雄強調要隨時注意車況。

    林詠軒說，「機慢車優先道」不是法規規定的車道，應從趁早養成正確觀念，從市區小路養成機車不與汽車並行的習慣，在無塞車情況下，機車騎士應學習跟上車流並行駛於車道中央。汽車駕駛也必須習慣機車合法行駛在前方，透過潛移默化的改變正常化交通動線，並將多出來的空間還給行人與轉向車道使用，才能有效解決肇事亂象。

    但是，許多市區道路寧願劃設「機慢車道」，也不願騰出空間給公車停等，西門路就是很好的例子，壓縮大眾運輸空間，也讓機慢車道成為非中央法規規定的模糊地帶，遇到混合車道，導致大小車爭道，政府不應遷就習慣保留危險設計。

    依據法規，右轉車輛應先切換至最右側車道，若道路設有慢車道則須切入後再進行右轉。然而，台南市區部分慢車道寬度不到2公尺，許多汽車駕駛不敢駛入「慢車道」，選擇直接從快車道右轉，險象環生。在路口前將慢車道線改為不明確的虛線，使得駕駛更加困惑，更不願切至最外側車道右轉，導致路口擦撞事故頻繁發生。

    中華路陸橋3年奪3命，前兩次是在上橋段，這次出現在下橋段機車道消失，大小車爭道。大忠里長許智雄直言，面對此設計民眾上橋只能自求多福。（民眾提供）

    中華路陸橋3年奪3命，前兩次是在上橋段，這次出現在下橋段機車道消失，大小車爭道。大忠里長許智雄直言，面對此設計民眾上橋只能自求多福。（民眾提供）

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