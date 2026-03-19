小3學童單獨考試運用「栩栩如生」成語 竟遭老師質疑作弊引反彈

澎湖某離島國小校園，傳出栩栩如生成語運用作弊及霸凌疑雲。（民眾提供）

澎湖某離島小3學子去年6月期末考，因使用了「栩栩如生」成語，遭3名教師質疑超出所能，有「抄襲」作弊之嫌，老師並涉嫌集體「霸凌」道德綁架，但全年級僅有1名學生，家長認為何來抄襲作弊？憤而轉學，並向教育處投訴，希望校方道歉，但教育處調查認定老師不具「持續性」及「故意」性，並無霸凌之嫌，導致事件不了了之。

家長投訴指出，1名就讀離島國小3年級學童，去年6月26日期末考後悶悶不樂，孩子出現惡夢與心理壓力，回家沉默寡言，隔日詢問學童緩緩道出實情。原來學童期末考時，學校老師因主觀上觀點認定學童有作弊，進而重新測驗，讓學童感到抑鬱。

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由於學童所在年級只有1人，就算想要作弊，也沒有其他學童可讓該學童抄襲，教師在沒有任何客觀的證據下，僅憑主觀臆測即認定有作弊之嫌。母親為捍衛兒童權益及身心健康，多次向將軍國小協調溝通，訴求教師應向學童道歉。但校方卻草草了事，因而投訴教師行為有霸凌之嫌，然而最後認定不具「持續性」及「故意」性，教師不具霸凌行為。

針對家長投訴，教育處表示，已依規定完成通報、調查及審議程序，教師係於評量過程中因對學生作答內容產生疑義而進行確認，屬教學專業判斷範疇，後續亦未認定學生有作弊事實；_另依現行校園霸凌防制規定，須就「持續性」及「故意性」等要件綜合判斷，未符合相關構成要件，並無草率或包庇情事。雖未構成霸凌，仍已責請學校就教師於評量及輔導過程溝通方式持續檢討精進。

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