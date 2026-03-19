南部國立大學爆「成績霸凌」 家長再控師「關係霸凌」2度傷害

當事學生小友（化名）母親今天出面指控，李師被認為成立「師對生成績霸凌」後，再對兒子「關係霸凌」形同二度傷害。（記者丁偉杰攝）

南部某國立大學音樂學系傳出遭教育部調查成立全台首宗「師對生成績霸凌」事件，當事李姓老師遭停聘6個月等處分，但當事學生母親今天出面指控，李師在學界威望高，事後持續對外指責兒子未尊師重道等不實言論，造成名譽損害與心理壓力，此舉形同「關係霸凌」二度傷害，她不禁聲淚俱下說「究竟哪裡得罪了老師？」盼事件到此為止。

校方表示，李師去年2月退休後，擔任兼任教師，目前已非該校教師；該生去年已畢業，目前就讀北部學校研究所；事發後依法調查釐清事實，將強化制度以維護教育公平與學生權益 。記者致電李師夫妻經營的音樂教室無人回應。

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當事學生小友（化名）的母親說，李師為兒子主修小提琴指導老師，兒子跟隨學習7年來始終保持對老師的尊重，直到畢業後始收到「主修」畢業成績65分、期中平時成績25分的極低分數，經詢問均回覆無須提供相關評分依據，遂向教育部陳情申訴，並提供師生課堂互動及相關資料，認為已涉及「師對生成績霸凌」。

依教育部日前出爐的調查報告指出，李師與該生係「師徒制」直接指導關係，對該生不友善針對性極強的評分恣意與不當聯結的評分標準，如斷言學習狀況不佳、校外演出不具完整性等，且長期縮減該生授課時數之欺負行為等，對該生造成身心侵害、行為惡劣，依教師法對李師作成停聘6個月、期間不得校內外兼課或兼職之處分，並應接受校園霸凌及學生輔導管教相關法治教育。

小友母親指控，兒子在學習過程中，常反映李師對他冷嘲熱諷，曾想過是否中途換指導老師，又考慮恐遭不當對待而選擇隱忍；若對李師不尊重，多年來師生校外聯合演出，怎麼叫得動兒子？卻被李師以「資質與資源很好，不符合他個人期待」等言論，對外指責兒子未尊師重道。

小友母親說，她猜測兒子可能在不知情下得罪李師，她要向李師說對不起，也謝謝教育之恩；外傳李師目前仍擔任公部門所舉辦音樂競賽評審等職務，小友母親也呼籲教育部應正視不當教師是否適宜教育現場工作。

教育部「師對生成績霸凌」調查報告。（記者丁偉杰攝）

小友（化名）母親說，她猜測兒子可能在不知情下得罪李師，她要向李師說對不起，也謝謝教育之恩。（記者丁偉杰攝）

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