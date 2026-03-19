北捷縱火案再開偵查庭 徐世榮：政府圈地、重劃會掠地侵犯人權

時代力量與反迫遷團體，今（19）日上午前往北檢召開記者會聲援曾翁。（記者吳昇儒攝）

北捷上月爆發縱火案，犯案遭羈押的神岡大夫第自救會曾世源今（19）日由北檢再傳他召開偵查庭，時代力量、反迫遷團體同步召開記者會聲援，呼籲司法偵辦應理解當事人處境，給予機會完整陳述遭遇與訴求。政大地政系教授徐世榮批評，自辦重劃實質是政府計畫圈地、重劃會掠地的制度運作，「類土地徵收」不僅侵害人民財產權，更可能侵害憲法基本權，要求政府正視問題根源，避免更多人民受害。

記者會期間，社子島自救會代表李華萍代念政治大學地政學系特聘教授徐世榮聲明。徐表示，自辦市地重劃絕非真正的「自辦」，而是政府透過都市計畫圈地、再由重劃會掠地的制度運作，人民並非自願參加，而是在法規強制下被迫納入，這種「類土地徵收」不僅侵害人民財產權，更可能繞過土地徵收應具的公益性、必要性、比例性與最後手段性等要件，違背憲法基本權保障。

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徐世榮強調，政府長期將重劃衝突定義為「私權爭議」而兩手一攤，實則是以公權力強制背書，應負起不可推卸的責任，他呼籲社會正視制度問題根源，儘速釋放曾世源，並檢討乃至廢除侵害人民權益的自辦市地重劃制度。

時代力量發言人鄭宇焱強調，曾世源多年來在自辦市地重劃制度下承受壓力與權益侵害，四處奔走為神岡大夫第的家園向台中市政府、總統府、監察院等機關陳情，長年為此與重劃會訴訟，甚至還被重劃會找來黑道打斷腿，相關刑事判決都有記載；儘管不認同其縱火行為，但呼籲司法與行政機關處理本案時，應把重劃案件背景納入判斷脈絡，使司法程序基於更完整的事實基礎。

同樣面臨自辦重劃爭議的台中黎明幼兒園園長林金連說，黎明幼兒園多年來親身面對重劃制度帶來的衝擊，看到許多人民在重劃案中被迫接受開發的碾壓，居住權及生存權受到嚴重的侵害。林金連強調，人民面對的是「被迫參加、無路可逃」的壓力；政府不能一面核定制度、一面又把衝突推說成「私權爭議」而卸責。

時代力量與反迫遷團體重申，檢察官、司法機關偵辦案件時，應充分理解當事人所處背景脈絡，讓司法程序在理解事實全貌的基礎上進行，政府更應正視自辦市地重劃制度長期對人民權益造成的結構性侵害，啟動重劃制度的修法，避免更多人民繼續承受迫遷與剝奪的傷害。

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