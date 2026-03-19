感管人力18年未修法！醫界憂制度落後 疾管署：規劃明年正式納評

面對感染風險升高，感管師角色升級，但台灣人力法規仍停留SARS時期。疾管署今回應已逐步提升人力配置並規劃納入正式評核。（資料照）

面對感染風險升高，感管師角色升級，但台灣人力法規仍停留SARS時期。台灣感染管制學會指出，感管人力標準18年未修，難以因應當前高風險醫療環境。疾管署今回應已逐步提升人力配置並規劃納入正式評核。

面對全球傳染病風險升高與醫療環境日益複雜，台灣感染管制體系正面臨轉型壓力。台灣感染管制學會理事長陳宜君近日於論壇中指出，當前醫療現場已進入「症狀難辨、風險倍增」的新常態，感染管制師的角色也從過去單純的防疫執行者，升級為醫療體系中的「風險治理核心」。然而，相關人力配置法規卻已18年未修訂，仍停留在SARS時期標準，恐影響醫院、長照機構與社區的防疫韌性。她強調，若制度與法規無法與時俱進，第一線防疫將承受更大壓力，呼籲政府應加速推動跨場域整合與制度改革，以強化整體感染管制能力。

請繼續往下閱讀...

針對外界關切，疾管署回應指出，目前醫院感染管制人力配置已比照世界衛生組織（WHO）標準進行查核，並逐步調整人力配置評分機制。自112年起，以試評方式將專任感染管制護理人員「優良項目」標準提升至每200床1人；113年起，感染管制醫檢人員「優良項目」則提升為每1000床2人。未來預計於116年，將「每200床設置1名專任感染管制護理人員」由試評項目轉為正式評核標準，並持續研議醫檢人員配置。

此外，疾管署也指出，已於114年4月24日建議將感染管制人力條文納入區域醫院與地區醫院評鑑基準草案，並於114年12月22日提議，在醫事人力監測指標中新增「感染管制人力」，由醫院按月通報，以強化人力監測與管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法