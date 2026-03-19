中部航線大爆發 江啟臣及何欣純一致要求台中機場整體規劃要加速

民進黨立委何欣純表示，中部航線大爆發，建議台中國際機場未來整體規劃應該提前進行。（何欣純提供）

中市觀旅局今天舉行５５５機場快捷開行記者會，立法院副院長江啟臣及民進黨立委何欣純都建議，台中國際機場未來整體規劃應該提前進行。

台灣好行555機場快捷正式開行，副院長江啟臣到場致詞表示，台中機場航線已有二十六條，但航線大爆發同時，很重要是地面的接軌，入境後交通環境如何幫忙解決？如果能做到，台中做為中台灣門戶，朝中進中出的目標，已經漸漸的能夠來完成。

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江啟臣指出，機場捷運還沒完成之前，國際旅客或台灣的遊客要出去要進來的交通就是一個大問題，應該把航空站、捷運站、高鐵站、台鐵站、公車站透過快速接駁的方式，站站相連的方式把旅客送達目的，這是要面對且要解決的問題。

此外，他更提出建議，台中機場拓寬要加快、飛機隔夜的措施做好及機場特區門戶計劃要加速，才能達到中進中出的目標，他指出，中部明明有機場，有東南亞最大的機場，卻要必須往桃園及高雄機場跑，原因是滑行道不夠寬，導致寬體客機沒辦法在台中起飛，因此2040拓建計劃要加速。

民進黨立委何欣純則表示，交通部觀光署編列補助對台中機場快捷線相關建置費用460萬及營運補貼420萬元，路線途經綠美圖、會展中心、新光/遠百、市政府、以及台中捷運綠線文華高中站的循環巴士路線。

何欣純提出建議，2026年台中國際機場預計旅客人數即將大幅超越疫情前營運水準，台中國際機場未來整體規劃應該提前進行，不管是加速第三航廈的設置，以及結合中部地區航太關聯產業發展，讓台中國際機場成為中部旅運重要核心。

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