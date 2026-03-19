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    首頁 > 生活

    自由車環台賽經花蓮光復 災民穿超人裝應援「謝謝溫暖的台灣人」

    2026/03/19 13:39 記者花孟璟／花蓮報導
    國際自由車環台公路賽今天最後一天賽程，經過光復鄉災區時，民眾披上超人裝替參賽選手加油，也感謝幫助過光復的超人。（民眾提供）

    國際自由車環台公路賽今天最後一天賽程，經過光復鄉災區時，民眾披上超人裝替參賽選手加油，也感謝幫助過光復的超人。（民眾提供）

    台灣年度唯一的國際自由車公路賽，「2026國際自由車環台公路大賽」3月15日至19日舉辦，今天賽程進入最後一天，上午車隊從台東鹿野出發，在中午經過馬太鞍溪堰塞湖洪災區光復鄉時，省道邊出現披著紅色超人披風的阿公阿嬤，拿著鏟子替選手加油！

    今天中午11點半左右，約有200多位著紅色超人披風的加油團民眾出現在光復鄉大華村的台9線路邊，替參加自由車賽的國內外選手加油，約中午12點多第一批領先集團通過光復車站前，現場還撥放「台灣尚勇」應援曲，緊接著1分鐘後又有第2批、第3批集團通過，後方則是護送的警方及主辦單位車輛，現場相當的熱鬧。

    現場的阿嬤說，為了今天的加油活動，光復鄉的婦女會、客家社團還先準備紅色披風，拿出去年超人在災區留下的鏟子，就是希望感謝去年來到災區幫忙的超人，「如果不是您們來幫忙挖泥巴，家裡也不會那麼快就能復原」！另一位阿公也幫腔「台灣人真的很溫暖、很有愛心，他這次也深刻感受到」。

    「2026國際自由車環台公路大賽」是國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，今年有來自全球34個國家23支隊伍，共計193位菁英選手競逐，今天是賽程第5站「幸福台九線站」，上午從台東鹿野鄉公所出發，沿著台9線一路北上，經過台九線的客家聚落包括關山、池上、富里、玉里、瑞穗、光復、鳳林、吉安、壽豐，終點設在花蓮的縱管處鯉魚潭潭北遊客中心。

    光復鄉民眾聚集在光復車站對面的台9線北上車道路邊，要替通過的自由車比賽選手加油。（民眾提供）

    光復鄉民眾聚集在光復車站對面的台9線北上車道路邊，要替通過的自由車比賽選手加油。（民眾提供）

    國際自由車公路環台賽經過光復鄉，通過光復車站前的台9線，現場有超過200人穿超人披風替選手加油。（民眾提供）

    國際自由車公路環台賽經過光復鄉，通過光復車站前的台9線，現場有超過200人穿超人披風替選手加油。（民眾提供）

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