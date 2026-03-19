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    首頁 > 生活

    南市去年捕抓綠鬣蜥26820隻 出現怪異個體

    2026/03/19 13:29 記者楊金城／台南報導
    有隻綠鬣蜥（右）的尾巴出現分叉。（民眾提供）

    有隻綠鬣蜥（右）的尾巴出現分叉。（民眾提供）

    台南市去年移除外來入侵種綠鬣蜥有26820隻，花了500多萬元，捕抓價格今年有變動，體長（吻肛長）超過30公分1隻250元調至300元，未滿30公分1隻從100元調降至50元，農業局3月27日將首度在玉井區舉辦「台南市綠鬣蜥防治人員教育訓練」，受訓認證才能捕抓綠鬣蜥。

    有獵人指出，捕抓移除綠鬣蜥雖然是治標不治本，但強化捕抓後，特定地區的族群減少，也能減緩族群增加、減少環境危害，曾抓到1隻尾巴分叉的怪異個體，因族群減少、近親繁殖而影響基因突變？值得後續觀察和相關單位來研究。

    台南市農業局森保科說，為提升農民對綠鬣蜥的辨識與通報能力，3月27日將在玉井區豐里里活動中心舉辦「台南市綠鬣蜥防治人員教育訓練」，受訓名額60人，3月21日上午9點起在農業局官網開放線上報名，山區青農也可向當地區公所報名。

    森保科表示，目前台南市山區整體綠鬣蜥的通報案件並不多，僅在楠西區及左鎮區曾有零星通報案例，選在玉井區辦理教育訓練，希望在綠鬣蜥族群尚未擴散前，先訓練農民具備基本辨識能力與通報觀念，提前建立地方防治綠鬣蜥量能。

    台南市捕抓綠鬣蜥在2022年抓了5905隻、2023年7463隻、2024年10745隻、2025年26820隻，其中去年由受訓合格民眾捕抓1315隻綠鬣蜥，大多由委託的廠商捕抓，而綠鬣蜥出現的熱區以南區、仁德區最多，分布以二仁溪、鹽水溪、曾文溪、三爺宮溪等流域為主。

    南市加強捕抓綠鬣蜥。（農業局提供）

    南市加強捕抓綠鬣蜥。（農業局提供）

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