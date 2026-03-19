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    首頁 > 生活

    中華東路陸橋奪命車禍 南市交通局：全面檢視陸橋設施

    2026/03/19 13:18 記者洪瑞琴／台南報導
    中華東路陸橋機慢車道設計遭質疑，南市交通局說明並強調多重因素影響交通事故。（記者洪瑞琴攝）

    中華東路陸橋機慢車道設計遭質疑，南市交通局說明並強調多重因素影響交通事故。（記者洪瑞琴攝）

    台南市東區中華東路陸橋昨（18）日發生A1死亡車禍，1名男性機車騎士死亡，引發路權團體質疑該路段機慢車道配置恐影響安全。交通局今（19）日回應，事故原因仍由警方調查中，後續將配合進行A1事故會勘，全面檢視陸橋交通設施，必要時進行優化調整。

    交通局表示，目前機慢車道的設置皆依據中央法規，包括《道路交通標誌標線號誌設置規則》及《市區道路附屬工程設計規範》，無論中央或地方道路皆普遍採用。慢車道的主要功能，是提供速度較慢或較保守的用路人一個相對安全的騎乘空間，同時也能在整體道路配置中，提升空間利用效率。

    交通局強調，道路設計會考量快慢車流分流與轉向安全，並非單一因素即可判斷事故成因，實務上，交通事故多為多重因素交織，不宜全然歸咎與慢車道設置相關。

    針對外界長期關注的「慢車道與路口交織」問題，交通局指出，近年已持續檢討並調整設計原則。例如在街廓較短、或道路空間有限的路段，若經評估車道寬度與路肩條件，將改採單一混合車道配置，不再劃設慢車道，以降低車流交錯風險。

    此外，在接近路口約60公尺範圍內，會依路口型態與寬度提前調整車道配置，引導直行與轉彎車輛提早分流，避免駕駛人在路口前臨時變換車道，提升整體行車安全。

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