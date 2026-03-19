比廚餘機更夯！台中農改場技轉廚餘分解菌 10天可變有機肥

陳俊位手拿「活性廚餘菌種」，此商品近來成為熱賣商品。（記者顏宏駿攝）

台中區農業改良場成功研製適用製作廚餘堆肥的有益菌種，它含有本土的木黴菌（Trichodermasp.），此技術已技轉民間廠商，1包3公斤才賣200元，成為網路的熱賣品，號稱「比廚餘機還難買到」。

該場博士研究員陳俊位表示，針對植物與廚餘堆肥，他們主要利用木黴菌（如 TCT101、TCT-P003）及芽孢桿菌（如 TCB428），能加速廚餘分解、減少臭味並防蚊蠅，此技術轉移至市面商品（如福壽牌），適用於層層堆疊的桶式堆肥，具良好的有機廢棄物資源化效果。他說，只要民眾把植物廚餘放進廚餘桶，再灑入分解菌，約10天就能分解成有機肥，民眾不用買廚餘機或追垃圾車，就能達到分解廚餘的目的。

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他說，上述菌種為本土木黴菌與芽孢桿菌，可加速家庭廚餘、有機廢棄物（如稻殼、木屑、豆粕）分解，能抗逆境且穩定產量， 採層層堆疊法，每層廚餘撒上菌種，最後以菌種封頂。適用容器需底部打孔以利滲出液排出，該滲出液稀釋後可作液肥。

他表示，此菌種也應用於田間的廢棄樹枝、條分解，枝條埋入穴坑，灑入以木黴菌TCT-P001加速枝條分解速度，分解枝條養分回饋土壤，他們應用於葡萄園，可提升葡萄單果串重量15％，並提升土壤有機質0.27％及節省約33％肥料用量。

台中區農改場長楊宏瑛表示，3月21日台中場辦理「家政70周年暨台中場開放日」，當天有精彩的活動，展示台中場近年的研發成果，歡迎民眾前來參加。

台中區農改場研究多樣植物分解菌種。（記者顏宏駿攝）

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