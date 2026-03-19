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    首頁 > 生活

    春遊金山正當時！ 中山溫泉公園泡腳賞景再逛老街

    2026/03/19 13:10 記者黃子暘／新北報導
    景觀處指出，中山溫泉公園設有溫泉泡腳設施，並設置平緩步行動線與休憩座椅，讓不同年齡層都能依自身節奏使用空間。（新北市景觀處提供）

    景觀處指出，中山溫泉公園設有溫泉泡腳設施，並設置平緩步行動線與休憩座椅，讓不同年齡層都能依自身節奏使用空間。（新北市景觀處提供）

    春天正適合泡溫泉，新北市綠美化環境景觀處長林俊德表示，新北市金山區中山溫泉公園結合溫泉意象、綠地步道與開放空間，是一處不分季節、隨時都能造訪的休憩場所，園內設有溫泉泡腳設施，園區與周邊也具備山櫻花等自然與在地景觀特色，且鄰近金山老街，大眾可在公園散步後順道前往老街品嚐美食，規劃一場半日輕旅行。

    景觀處指出，中山溫泉公園設有溫泉泡腳設施，並設置平緩步行動線與休憩座椅，讓不同年齡層都能依自身節奏使用空間，此公園以溫泉文化為背景，串聯四季景觀與生活機能，使溫泉體驗不再侷限於單一季節，而能自然融入大眾的日常生活，整體園區空間開放、通透，結合水景與植栽，提供遮蔭與多元停留節點。

    景觀處說，園區鄰近金山老街，可於公園散步後，順道前往老街走走，品嚐在地美食、感受街區氛圍。

    景觀處補充，新北已經有254座特色共融或全齡公園完成改善，市府將持續改善公園成為老少咸宜及多元友善的遊憩空間，最新公園資訊可洽景觀處「來新北玩公園」網站。

    景觀處指出，中山溫泉公園設有溫泉泡腳設施，並設置平緩步行動線與休憩座椅，讓不同年齡層都能依自身節奏使用空間。（新北市景觀處提供）

    景觀處指出，中山溫泉公園設有溫泉泡腳設施，並設置平緩步行動線與休憩座椅，讓不同年齡層都能依自身節奏使用空間。（新北市景觀處提供）

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