基隆引進AI無人稽查車 網揭「中國製造」憂個資外洩

基隆市環保局引進AI無人稽查車，在國門廣場和海洋廣場巡檢，民眾擔心個資外洩。（記者盧賢秀攝）

基隆市環保局引進全台首部AI無人稽查車，在國門廣場和海洋廣場巡查髒亂點，可偵測亂丟垃圾及吸菸，但民眾爆料，這部AI無人稽查車是中國製造，擔心個資和隱私外洩。市府副發言人鍾明表示，尊重各界觀點，市府跟環保局會繼續努力，打造乾淨家園。

這部AI無人稽查車巡迴國門廣場和海洋廣場不斷行駛，有的民眾看了相當好奇，環保局指出，AI無人稽查車有5個鏡頭、12組超音波感測器，可自動導航與360度3D雷達環景系統偵測，透過AI自主沿路巡檢髒亂點，或發現垃圾桶垃圾量滿溢，通報清潔人員即時清除。

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AI無人稽查車還可主動偵測吸菸行為，透過擴音系統提醒民眾熄菸；無人車前方內建13.7吋顯示器可輪播影片，宣導政策與活動最新訊息。

不過網友發現，這部AI無人稽查車是在新加坡採購，實際是在中國製造，擔心偵測到人臉會有個資外洩的疑慮，又是在港口邊巡迴，可能有資安問題？偵測到亂丟垃圾或吸菸，有些是外地客，也無法裁罰？質疑其效益。

市議員張之豪表示，市議會並沒審到這筆預算，同時稽查車蒐集市民個資和影像，保存多久、上傳到什麼地方？管理有無規範？質疑是為AI而AI。

環保局表示，AI稽查車目前試營運，預計4月正式上線，沒有開罰功能，相關資料必須有授權才能調閱資料。相信可有效提升市容環境與效能，讓基隆的公共空間乾淨舒適。

基隆市環保局引進AI無人稽查車，在國門廣場和海洋廣場巡檢，民眾擔心個資外洩。（記者盧賢秀攝）

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