中正大學就博登場！74企業提供逾5000職缺 起薪4萬逾7成

中正大學今舉辦就業博覽會，台積電等科技產業到場徵才。（中正大學提供）

國立中正大學今天舉辦就業博覽會，邀集74家企業進駐校園，面對面與學子交流，讓學生掌握產業趨勢、了解職務內容，為未來職涯發展提前準備；今徵才的企業涵蓋科技、製造、金融、服務等產業，提供超過5100個工作機會，其中起薪達4萬元的職缺達7成。

中正大學表示，企業對人才的需求日益多元，除了科技產業，行銷、營運、人力資源、財務及專案企劃等職能，在不同領域都具關鍵性；本次就業博覽會尊重各專業培養基礎，鼓勵學生不要因科系自我設限，從能力與興趣出發，主動探索跨領域發展的可能。

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中正大學說，呼應學校人才國際化方向，會場標示提供國際職缺企業與機會，協助具語言能力、專業背景學生快速找到發展的舞台；除現場徵才，學期中還規劃企業說明會、留學講座、國際職涯培力課程，發行雙月刊，提供學生職涯知識及產業脈動，今年還提供實習機會企業，依不同學院專業特性，對應未來職涯發展方向進行規劃，讓學生更有效率地找到切入職缺的適合點。

中正大學說，在校方與企業的共同合作下，中正大學持續優化學生的職涯探索與就業支持環境，並在AI與數位轉型的發展趨勢中，強化學生面對未來職場的關鍵能力與競爭優勢，致力培育能夠回應產業變革、與世界接軌的專業人才，期盼陪伴學子在學習與職涯之間順利銜接。

中正大學就業博覽會吸引74間多元產業企業到場徵才、讓學生了解產業趨勢。（中正大學提供）

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