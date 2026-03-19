全國最高生育津貼鄉又要發錢了 花蓮富里鄉宣布發3000元振興禮金

富里鄉竹田村新景點「天使之眼大草原」，由富里鄉公所、富里農會種植山櫻花，打造新亮點。（富里鄉公所提供）

花蓮、台東交界的富里鄉是稻米的故鄉，但這幾年人口已失守1萬人關卡，為了讓鄉內人口回流，富里鄉除了有花蓮甚至是全國最高的生育津貼「生1胎領10萬元」，富里鄉代表會昨表決通過鄉公所提案，將對設籍鄉民發放3000元振興禮金，促進經濟活絡，鄉長江東成說，預計發放時間及地點將另行公告。

富里鄉長江東成今天說，花蓮南區鄉鎮這幾年過得不容易，3年前的0918地震至今橋梁仍復建中，加上多次強烈颱風侵襲，看著鄉親在災害中努力守住家園，非常的辛苦，因此富里鄉公所提出「花蓮縣富里鄉振興經濟禮金發放自治條例」，昨天由富里鄉鄉民代表會正式審議通過。

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富里鄉公所強調，禮金是一次性的現金發放，將針對符合資格的鄉民，每人發放3000元振興經濟禮金，希望緩解鄉親的生活壓力，更期盼透過現金發放帶動地方消費商機，為富里經濟注入活水，領取資格是2025年12月31日前設籍富里鄉的鄉民，目前已由戶政事務所進行發放作業造冊。

鄉長江東成說，除了振興禮金，公所本月也在富里鄉竹田村「天使之眼大草原」新種400株山櫻花，加上原有的100株，現在加起來已有500株，希望打造富里鄉新的風景線，天使之眼大草原位於六十石山金針花園區入口，夏季賞金針花帶來遊客之外，也希望冬季的山櫻花帶來新的遊客。

富里鄉長江東成（左一）參加植樹活動，並表示近期內將公布振興禮金發放的時程及方式。（富里鄉公所提供）

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