延續台灣國際蘭展之美 台南市府使用展出花材布置

麻豆曾文市政願景園區使用了台灣蘭展的300盆蘭花布置入口景觀。（記者楊金城攝）

2026台灣國際蘭展3月16日落幕，主辦蘭展的農業部花卉創新園區研究發展中心開放各機關申領展示的蘭花花材，台南市秘書處利用蘭展的蘭花花材在民治市政中心、麻豆曾文市政願景園區、永華市政中心重新布置，讓民眾欣賞台南蘭花之美。

2026台灣國際蘭展18天展期，吸引超過30萬參觀人次，蘭展結束後，花創中心盤點可用的盆花開放機關申請展出的花材，一個機關單位原則上限500盆蘭花。

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台南市農業局就申請500盆蘭花，分送給局內科室用以美化辦公室環境。南市秘書處則申請蘭展的花材在新營民治市政中心、麻豆曾文市政願景園區、永華市政中心重新布置，延續台灣蘭展，讓民眾看見台南蘭花之美，麻豆曾文市政願景園區使用了蘭展的300盆蘭花，昨天布置完成，讓洽公民眾觀賞，新營民治市政中心今天（19日）在一樓大廳展開布置，由員工自己設計擺飾，看了也高興。

新營民治市政中心今天（19日）在一樓大廳使用台灣蘭展的花材展開布置。（記者楊金城攝）

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