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    首頁 > 生活

    青年公民節3/27登場 公共參與行動計畫徵件

    2026/03/19 12:38 記者洪瑞琴／台南報導
    2026青年公民節3月27日將在台南大學登場，邀請青年交流想法、分享經驗。（圖由南市府提供）

    2026青年公民節3月27日將在台南大學登場，邀請青年交流想法、分享經驗。（圖由南市府提供）

    「青年公民節－南青行動串聯CONNECT」3月27日將在國立台南大學登場，結合舞台展演、青年論壇、行動團隊分享與學生會交流，邀請青年走進公共議題現場，交流想法、分享經驗，找到屬於自己的參與方式。

    活動當天也將正式宣布今年「台南青年公共參與行動計畫」啟動徵件，鼓勵青年組隊提案，將創意轉化為實際行動；4月8日將舉辦培力說明會，協助青年了解提案技巧與資源運用，一起為台南創造更多可能。

    台南市研考會主委王效文表示，今年以「南青行動 Action」為年度主題，主打「青力匯聚 行動向前」，陸續推出青年公民節、提案工作坊、公共參與行動計畫徵件及成果展等系列活動，希望鼓勵青年從關心議題出發，進一步提出解方，甚至付諸行動。

    邀請歷屆青年行動團隊現身分享，包括以Podcast記錄原民女性生命故事的「歸途拔馬青年小組」、提出左鎮農村轉型構想的「漫游淺山團隊」，以及開發智慧照護APP的「老友遊記團隊」，從文化、地方創生到科技應用，展現青年如何從生活觀察出發，回應在地需求、帶來改變。

    現場同時邀請地方創生與文化實踐代表、校園學生會共同交流，包括杏源珈琲林召荃、台灣府城隍廟特助葉萱萱，以及成功大學、南台科大、台南大學與敏惠醫專學生會代表，分享從校園自治到社會行動的多元參與經驗。

    為鼓勵青年參與，前30名完成報名並實際到場，可獲台南限定紀念品「全台首學老屋窗花狀元籤」。（圖由南市政府提供）

    為鼓勵青年參與，前30名完成報名並實際到場，可獲台南限定紀念品「全台首學老屋窗花狀元籤」。（圖由南市政府提供）

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