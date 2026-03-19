竹北百年進福宮集結信眾愛心 捐贈消防救災車及器材

竹北市斗崙里進福宮集結信眾愛心，捐贈新竹縣政府消防局1輛全新災情勘查車以及器材一批，總價值210萬元。（新竹縣政府提供）

新竹縣竹北市斗崙里擁有百年歷史的進福宮，集結信眾愛心捐贈竹縣府消防局1輛全新災情勘查車、1台攜帶型保冷箱、1台電動排煙機及1台移動式幫浦，總價值210萬元，今天在正殿前舉辦捐贈儀式，副縣長徐元棟代表受贈並回贈感謝狀及紀念品。

消防局表示，竹北市進福宮位於縣政六路與福興路口旁福興公園內，供奉福德正神，香火鼎盛，為竹北地區居民祈求福祉與宗教信仰的重要場所，見證了地方的發展與變遷。進福宮主任委員黃清松深感前線人員在執行消防任務時面臨安全及效率挑戰，與委員們共同討論後，決定集結信眾愛心捐贈車輛及器材給消防局。

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消防局長陳中振表示，這次捐贈的災情勘查車配備功能完善，能讓消防弟兄於災害發生時，迅速有效到達現場，蒐集並回報災情，完善救災工作的安排及部署，供指揮官準確下達救災指令，以維護民眾的生命及財產安全。移動式幫浦可強化狹小巷道及水源缺乏地區搶救效能；電動排煙機可快速將火場有毒及高溫氣體除出火場；充電式保溫保冷箱則可於長時間勤務中，提供同仁必要的補給與後勤支援。

黃清松表示，秉持「取之社會，用之社會」，委員們知道消防員的辛勞，透過宮廟理監事會議及向福德正神請示，大家都一致同意將信眾捐的香油錢來添購消防救災車、裝備來協助消防局提升救災效率、安全及後勤照護，讓竹北地區居民的生命安全獲得更完善的保障。

竹北市進福宮捐贈的災情勘查車配備功能完善。（新竹縣政府提供）

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