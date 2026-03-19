屏東市永新公園整建動土 投入7200萬打造城市綠廊

開闢已20多年的永新公園明年將以新面貌重生。（記者羅欣貞攝）

屏東市西區重要綠地永新公園開闢已20餘年，為提升防災與親水功能，屏東縣政府向內政部國土署爭取城鎮風貌及創生環境營造計畫，獲得6000萬元補助，加上縣府自籌1200萬元，進行永新公園整建改善工程，今（19）日舉行動土典禮，預計明（2027）年3月完工，屆時公園內的主要水體崇蘭圳會以更寬闊面貌重現。

永新公園整建動土典禮，屏東縣長周春米、內政部國土管理署主任秘書歐正興、屏東市長周佳琪、各級民意代表及在地縣民共襄盛舉。

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屏東縣長周春米表示，永新公園為帶狀型公園綠地，園區範圍由博愛路、重慶路及中山路等三條南北縱軸將基地劃分為三大區域，總面積約3.8公頃，南接屏東火車站、北鄰勝利星村、東西串接藝術館及中山生活商圈，在屏東市未來西側高鐵、科技園區等進駐後，園區扮演著銜接屏東既有生活圈的重要功能，成為屏東城市西門戶。

屏縣府指出，此次將優先改善屏市和平路至博愛路段及重慶路至中山路段等2區域，希望透過計畫創造既有開放空間的友善接連界面，同時提升屏東市觀光旅遊效益，整體以「城市綠廊的創建、生態綠色空間的修復、社區街道縫合」為主軸，結合周邊區域自然資源與現有城市規劃，建構多功能都市綠地空間。

未來園區也將把主要水體－崇蘭圳重新打開，強化水域保水及排水功能，同時打造親水的人本友善空間，公園內規畫以各種高低起伏地景、水道及鋪面，營造都市綠廊帶，創造舒適休憩區，打造安全、無障礙的徒步空間。

工務處也說明，今日動土範圍屬第一期計畫，接下來將於鄰近的屏東藝術館旁，推動第二期計畫；至於永新公園內原有的極限運動場，將另有移地建置規畫。

永新公園整建工程將賦予崇蘭舊圳親水功能。（記者羅欣貞攝）

屏東市永新公園整建工程啟動，由屏東縣長周春米（右2）、國土署主任秘書歐正興（左2）、屏東市長周佳琪（左1）、屏縣景觀總顧問張桂鳳（右1）等人動土。（記者羅欣貞攝）

永新公園整建工程19日舉行動土典禮。（記者羅欣貞攝）

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