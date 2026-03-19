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    首頁 > 生活

    「校園直通國家認證」成大開先例 淨零綠領課程學分化、跨域搶修

    2026/03/19 12:14 記者洪瑞琴／台南報導
    成功大學導入環境部淨零綠領人才培育內容，開設微學分課程。（圖由成大提供）

    成功大學導入環境部淨零綠領人才培育內容，開設微學分課程。（圖由成大提供）

    因應2050淨零排放目標，國立成功大學承接環境部淨零綠領人才培育計畫，今年率全台之先，將培訓課程正式導入校內學分體系，由教務處規劃「淨零轉型策略與實務」微學分課程，讓學生在校修課即可銜接國家認證考試，打造學習與證照無縫接軌的新模式。

    課程一開放即吸引破百人選修，最終錄取90人，涵蓋理工與人文社會領域，顯示淨零議題已成跨域核心能力。學生普遍認為課程兼具實用與前瞻性，環工系張同學表示，原本打算自費參訓，如今能在校修課不僅省錢，也能深化專業；企管所陳同學則因研究聚焦ESG議題，即使學分不計仍選修，認為對未來職涯加分；建築所黃同學也指出，碳排計算與管理知識對投入永續建築發展相當關鍵。

    課程共54小時、3學分，採產官學協力授課，邀集前環保署長張子敬等專家，內容從全球淨零趨勢、碳定價談起，延伸至台灣氣候治理與碳費制度，並進一步涵蓋溫室氣體盤查、查驗流程、自願減量及碳市場運作，同時導入生命週期評估（LCA）與產品碳足跡（CFP）等實務應用、也安排前往成大綠色魔法學校參訪，透過綠建築實例，讓學生理解節能減碳如何在生活中落實，完成課程後，學生可報考環境部認證，取得淨零綠領人才資格。

    成大表示，作為南區培育中心，已串聯南部15所大專院校推動綠領人才養成，並將培訓制度化導入學分體系，象徵淨零教育正式向下扎根，培育具備跨域與實務能力的永續新世代。

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