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    首頁 > 生活

    擴大推動獨居老人服務 政院2年投入62.5億

    2026/03/19 12:16 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今天聽取衛福部「獨居老人關懷服務計畫」報告。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今天聽取衛福部「獨居老人關懷服務計畫」報告。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今（19）日聽取衛福部「獨居老人關懷服務計畫」報告時，衛福部表示，將於2026至2027年投入62.5億元，擴大推動獨居老人服務，目標強化「即時」機制，前端預警與後端救援防線再升級，兩大重點包含發展風險預警機制，即時提供關懷及所需服務，以及擴大補助7萬名長者安裝緊急救援系統，在長者有突發狀況時，即時獲得守護。

    衛福部說明，我國去年邁入超高齡社會，加上家庭結構變遷與社會觀念改變，獨居老人快速成長。因應人口圖像轉變，中央政府將於2026至2027年投入62.5億元的「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，由衛福部督導各縣市政府擴大推動獨居老人服務。

    衛福部表示，今年起由各縣市政府的社政體系攜手民政體系公所相關人員共同訪查獨居老人，主動確認老人實際居住情形及掌握需求，並依其需求分級提供關懷訪視、餐飲、緊急救援等相關服務，預計2年將訪視70萬人，推估35萬人有服務需求。

    衛福部指出，擴大推動獨居老人服務將導入「數位治理」模式，透過上述訪查工作完備獨居老人資訊蒐整，再跨體系串接長期照顧、全民健保、社會福利等相關系統資料，運用大數據掌握獨居老人的健康動態及生活狀況，並發展預警機制，在危機發生前，就主動提供即時關懷及所需服務。

    此外，擴大補助安裝固定式或穿戴式緊急救援裝置，並將補助對象自原來「經濟弱勢戶」擴大至「一般戶」之獨居老人，提供24小時的全天候守護，萬一長者遇到突發及緊急事件時，可獲得即時協助，預計7萬人受益。

    為強化獨居老人社區支援網絡，衛福部也督請各縣市政府結合全國逾5000處社區照顧關懷據點及民間基層組織，提供關懷訪視或送餐服務。希望透過數位科技力量與社區力量的結合，讓服務可以即時且精準地送到每位有需要的長者手中。

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