雲林蒜田防竊升級 警民攜手巡邏、蒜農自裝監視器

雲林大蒜進入採收。（記者黃淑莉攝）

現為國產大蒜採收期，有鑑往年都有發生田間竊蒜事件，莿桐鄉公所、斗六警分局攜手啟動護蒜行動，包括員警、巡守隊成員加強巡邏，農民也自行在田間架設監視器防竊。

雲林是大蒜種植面積約5000公頃，占全國9成以上，四湖、台西、北港、水林、元長、土庫、虎尾、莿桐等地都是重要大蒜產地，受到氣候影響，今年傳出葉蟎及薊馬類綜合性病蟲害，部分減產近3成。

請繼續往下閱讀...

莿桐李姓蒜農說，家中種植約1公頃大蒜，主要是自產自銷，過去附近曾有蒜田失竊，所以每年到成熟期會自行在蒜田附近裝設監視器防竊，收成結束收起來，隔年再裝上去，有嚇阻效果。

莿桐鄉長廖秋蓉指出，莿桐大蒜種植面積約300公頃，每年清明節前後15天是盛產採收期，大蒜生長期約半年，由於過去都有發生大蒜失竊案，造成農民損失，公所向斗六分局反映，結合警力、義警民防及巡守隊啟動護蒜專案，透過警力、民力加強田間巡邏，將失竊案降至最低，守護及保障農民的權益。

斗六分局偵查隊長鄧家福表示，農作物收成期分局已規劃護蒜、護農專案，在農民休息時間不定期巡邏，也呼籲農民若發現有陌生或可疑人、車在田間逗留、行蹤詭異，請立即打電話報警。

農民表示，今年蒜價很亂，要看品質好壞，自行在市場販售濕蒜每台斤約50元左右，價格跟往年差不多。另產地田間盤商收購價格每台斤高於成本價。

莿桐鄉長廖秋蓉農民若發現可疑人車在田間徘徊，請主動報警。（記者黃淑莉攝）

斗六警分局員警與莿桐鄉長廖秋蓉向農民說明蒜田防竊注意事項。（記者黃淑莉攝）

雲林大蒜進入採收期，蒜農自行在田間裝設監視器防竊。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法