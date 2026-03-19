投逾6千萬打造友善無障礙路網 竹北美食商圈環境升級

竹北市公所投逾六千萬打造友善無障礙通行路網，升級竹北美食商圈生活環境。（記者廖雪茹攝）

走在竹北光明一路美食商圈，腳步變得更輕鬆了！新竹縣竹北市公所爭取中央補助，投入逾6千萬元改善光明一路及周邊人行步道地磚隆起、狹窄不平的路況，整建長度近2公里正式完工，提供嬰兒車與輪椅族群更友善的通行環境。

竹北市公所表示，光明一路一帶為竹北早期發展的重要美食商圈，不僅承載在地記憶，更是許多民眾接待親友的首選地點。繼文化公園下方U1地下停車場及P19（舊夜市）停車場優化之後，市公所進一步延伸整體規劃，針對周邊人行道進行全面升級，讓這個代表城市形象的重要區域更加完善。

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市長鄭朝方表示，改善人行環境是市政長期重點之一。過去部分路段因樹根隆起、地磚龜裂與坑洞問題，導致行走不便，加上原有步道寬度已不符現行規範，對行人安全造成隱憂。因此，市公所積極爭取中央資源，並以分階段方式推動整體改善。

「光明一路及周邊人行步道改善工程」總經費6142.2萬元，其中中央補助82%。改善範圍涵蓋光明一路北側（文平路至縣政九路）、光明一路南北兩側（文平路至博愛街），並延伸至文信路、縣政九路、文壽街及文喜街等重要路段，總長度近2公里，面積約5444.9平方公尺。

鄭朝方表示，這次工程完成後，不僅全面更新老舊鋪面，設置預鑄水泥緣石，還針對狹窄路段擴增單側人行道寬度，同步優化清掃孔蓋板設計。未來，公所也將持續推動文平路（縣政九路至文田街）及文采街全段的人行道改善，為市民建構一個安全、好走且具備生活質感的無障礙通行路網。

「光明一路及周邊人行步道改善工程」完工，提供嬰兒車與輪椅族群更友善的通行環境。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市公所爭取中央補助，投入逾6千萬元改善光明一路及周邊人行步道地磚隆起、狹窄不平的路況，整建長度近2公里正式完工。（記者廖雪茹攝）

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