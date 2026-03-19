新北去年受理勞資爭議4449件 為勞工爭取2.3億補償

針對職災爭議調解案因涉及法規較複雜，新北市勞工局會指派律師陪同出席調解會議。圖為AI生成示意圖。（圖由新北市勞工局提供）

隨著勞動意識抬頭，新北市勞工局2025年受理勞資爭議調解案共有4449件，相較2024年增加151件，前3大類爭議類型以工資及加班費爭議1924件（43.2%）、資遣費爭議1042件（23.4%）、恢復僱傭關係爭議267件（6%）為大宗，佔所有爭議案件約7成，和解率達65%，為勞工爭取2億3000多萬元補償金額。

勞工局勞資關係科代理科長蕭慧敏指出，若勞資雙方出現爭議，可由任何一方申請調解，市府將委託具專業或實務經驗的調解人，協助雙方溝通協調，尋求合意的解決方案，調解內容可視為契約；若調解不成立，當事人可循法律途徑提告，但司法審判耗時耗力，另一種選擇是申請仲裁，作成仲裁判斷的效力等同法院判決，勞資雙方必須遵守。

請繼續往下閱讀...

據統計，新北市去年受理勞資爭議仲裁申請52件，其中33件在仲裁程序中和解，已終結的仲裁案件中，有9件作成仲裁判斷，為勞工爭取補償金額441萬元。

阿婗為菲律賓籍新住民，在新北市1家五金零件製造加工工廠擔任作業員，某日作業期間不慎被機器壓傷，導致右手受傷合併創傷性截肢，經送醫開刀治療，雖無生命危險，但住院期間歷經數次清創、殘端修補及植皮手術，未來須面臨上肢手指缺損失能造成的生活不便。

阿婗的意外傷害由勞保局認定失能，並核付職災保險失能給付，但阿婗與雇主針對職災補償、勞動力減損及醫療費用（如義肢）負擔等事項仍有爭議，因此申請勞資爭議調解。勞工局主動指派通譯人員及律師陪同出席調解會，協助表達訴求，最終雇主同意除了給付團體保險79萬元，願意再支付240萬元和解金。

勞工局長陳瑞嘉說，針對新住民的勞資爭議，勞工局均主動指派通譯人員協助，確保勞工充分表達主張，雇主回應也能即時轉達，目前提供印尼、泰國、越南、菲律賓及緬甸等5國語言通譯服務。此外，在職災爭議調解案件中，因涉及法規較複雜，為避免勞工與家屬不熟悉法令，或因協商經驗不足導致權益受損，勞工局也指派律師陪同調解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法