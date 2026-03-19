雨量創75年新低 林保署示警「中南部6縣市」林火風險大增

每年4月是森林火災好發的風險期。（林業保育署提供）

我國中南部已數月幾乎沒有降雨，加上今年春雨變少，隨清明節將屆，農業部林業保育署今（19日）提醒，台中、南投、嘉義縣、台南、高雄、屏東等6縣市淺山地區林火風險明顯增加，甚至到危險等級，呼籲民眾進入山區避免不必要焚燒行為，也要注意用火安全。

每年10月至翌年4月，為森林火災好發時期，林保署表示，根據2021年至2025年統計資料，全台共發生220件森林火災，其中3、4月佔100件，約45％，為森林火災高風險月份，林保署表示，森林火災超過9成都是人為因素造成，發生火災原因多因野外焚燒垃圾或農業廢棄物、掃墓焚燒冥紙、山區用火不慎、亂丟菸蒂等。

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林保署指出，中南部雨量為75年來同期新低，加上隨今年春雨減少，山區環境乾燥，將針對高風險區域運用災防告警細胞簡訊，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生，也強調依「森林法」規定，在森林區域內未經許可不得引火，違者最高可罰60萬元；若放火燒毀森林，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，並須負擔賠償責任。

林保署表示，民眾如發現森林火災，可撥打免費專線 0800-000930（您您您，救山林）或 119通報，經查證屬實之檢舉案件，最高可獲10萬元獎金，最先通報火警者則亦可獲5千元獎勵。

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