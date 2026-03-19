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    首頁 > 生活

    高鐵嘉義站燈會疏運 3/7單日5.4萬創新高

    2026/03/19 11:57 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台灣燈會期間高鐵嘉義站疏運再創紀錄。（高鐵嘉義站提供）

    台灣燈會期間高鐵嘉義站疏運再創紀錄。（高鐵嘉義站提供）

    2026台灣燈會期間，一舉推升高鐵嘉義站運量，高鐵嘉義站統計，15天燈會期間（3/1至3/15含開燈前二天）共加開81班次列車，較2018年台灣燈會在嘉義舉辦時，大幅增加50班次，總計疏運旅客逾43.1萬人次，平均每日約2.9萬人次。旅運最高峰落於3/7（六）達5.4萬人次，為高鐵嘉義站營運以來單日最高紀錄。

    根據統計，高鐵嘉義站平日人次約1.9萬人次，假日則成長至2.3萬人次。

    高鐵嘉義站指出，因應賞燈人潮，台灣高鐵公司於燈會期間，特別規劃增開多班行駛於台中-左營之區間車，並增加部分晚間車次之自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。嘉義站同時採取多項疏運措施，包括進/出站動線分流、增派人力引導轉乘，並增設移動式閘門，以加速旅客進出站；嘉義站內也設置公告提醒旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

    嘉義站表示，雖然運量創新高，但在營運、維修單位全力投入下，燈會期間列車可靠度及發車率都保持在100%高水準，準點率亦超過99%，提供旅客賞燈安全、快速、準點的旅運服務。嘉義站也感謝所有旅客在燈會期間的配合與支持，讓疏運工作得以圓滿完成。

    台灣燈會期間，高鐵嘉義站3/7單日5.4萬創新高。（高鐵嘉義站提供）

    台灣燈會期間，高鐵嘉義站3/7單日5.4萬創新高。（高鐵嘉義站提供）

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