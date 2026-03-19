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    首頁 > 生活

    台中市國際航線將達26條 因應航線爆發555台灣好行30分到機場

    2026/03/19 11:56 記者蘇金鳳／台中報導
    台灣好行555直達台中機場。（記者蘇金鳳攝）

    台灣好行555直達台中機場。（記者蘇金鳳攝）

    台中市觀旅局今天召開記者會，宣布今年3月會再增加東京、釜山、熊本三條航線，台中飛國外共26條航線，由於航線大爆發，因此市府跟台灣好行合作，增加555機場快捷公車停5點重要景點，只要30分鐘就到達，朝中進中出前進。

    觀旅局今天舉行「台中國際航線大爆發，555機場快捷線正式開行」記者會，立法院副院長江啟臣與立委羅廷瑋到場，觀旅局長陳美秀宣布，台中市今年已啟航及快要啟航共有26條航線，而因應航線的大爆發，台灣好行555機場快捷線採單循環路線運行，串聯台中國際機場、綠美圖、捷運文華高中站、市政府站及市區核心商圈，車程約30分鐘即可接駁機場與市區，站點精簡、轉乘順暢，並提供7國語系語音導覽及行李置物空間，讓旅客感受更友善、更便捷的移動體驗。

    陳美秀指出，在空中運輸量能提升之際，地面交通服務亦同步升級。台中國際航線目前已開航及航空公司宣布即將開航航線共計26條，涵蓋日本、韓國、越南、港澳及東南亞市場，今年開春以來航線再擴增5條，包括宮古島、東京、熊本、清邁及大叻，3月30日起更增加釜山定期航班，讓中台灣對外連結更加綿密。

    根據交通部民航局統計，2025年自台中國際機場入境旅客已達85萬餘人次，顯示中台灣國際門戶功能日益強化。市府將持續與中央及航空業者合作，拓展航網，讓台中對外連結更穩健、更具競爭力。

    台灣好行555公車，只要30分鐘就可直達台中機場。（記者蘇金鳳攝）

    台灣好行555公車，只要30分鐘就可直達台中機場。（記者蘇金鳳攝）

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