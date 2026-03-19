林月琴偕民團促推「長照安排假」 30天六成薪假+150天彈性無薪假

民進黨立委林月琴等人今（19日）舉辦「超高齡、大缺工、零家庭照顧者時代 近七成六勞工期待、近四成雇主支持『長照安排假』」記者會。（記者方賓照攝）

為因應長照問題，民進黨立委林月琴今偕同中華民國家庭照顧者關懷總會、婦女新知基金會等民團召開記者會呼籲，勞動部盡速推動「長期照顧安排假」，包含30天六成薪假、150天無薪彈性請假，來保障在職照顧者權益，避免照顧離職。

林月琴指出，台灣勞工現在不是只要顧小孩，還要顧長輩，這已不是家庭自己扛得住的問題，而是超高齡社會必須正面處理的國家課題。全國約近90萬名失能者需要照顧，調查也顯示76.2%表示即使無薪也需要長照安排假。

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林月琴認為，長照安排假不是鼓勵離開職場，而是避免勞工因照顧被迫離職。長照政策不能只做到服務端，還要延伸到在職照顧者真正用得到，讓勞工在家庭最混亂的轉折期撐得住，也回得去職場。因此，她已經在下週四的衛環委員會安排長照安排假的專題報告，並邀請衛福部及勞動部兩位部長出席。

據家總民國106年「在職照顧者狀況調查」，發現每周投入逾20小時在家照顧的「在職照顧者」平均照顧約8年，其中40至55歲占73%，44%擔任主管職位，37%年資超過10年以上，近半數達49%在前六個月最混亂不安。

為因應勞工度過前六個月最混亂期，家總、婦女新知基金會及台北市產業總工會於108年即倡議仿效日本93天顧老假（67%給薪），提出爭取「長照安排假（30天六成薪假+150天無薪彈性請假）」。家總秘書長陳景寧說，至於政府最擔心的經費問題，只要確認適用對象，每年經費大約九億元以下，且可能因長照3.0連結服務效能提升，降低勞工請假日數。

六成薪30天塊狀假 每年經費估約9.2億元

針對薪資補貼的部分，陳景寧說明，根據行政院主計總處公布114年12月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為51263元，以六成薪計算，約為30758元，再以每年新增約3萬新手照顧者推估，一年經費規模約為9.2億元，即由政府花費此一支出，就能有效幫助員工穩住工作，照顧不離職。

台北市產業總工會副理事長王燕杰強調，每年僅需投入9億元預算支持長照安排假，是一筆投資報酬率極高的「留才」政策，呼籲各界支持。

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