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    首頁 > 生活

    水源快速路師大路至基隆路4段 分兩階段夜間更新路面

    2026/03/19 11:48 記者何玉華／台北報導
    水源快速道路（師大路至基隆路4段）自３月23日起至5月6日期間的平日夜間，進行路面更新作業。（台北市新工處提供）

    水源快速道路（師大路至基隆路4段）自３月23日起至5月6日期間的平日夜間，進行路面更新作業。（台北市新工處提供）

    台北市水源快速道路是重要的聯外道路之一，平日車流量繁忙，台北市新建工程處表示，道路長期經重車等車輛通行使用後，已有陸續呈現老化需修繕的情形，將自23日起至5月6日期間的週一到週四的每日晚間10時至隔日清晨6時辦理水源快速道路（師大路至基隆路4段）路面更新作業，提醒民眾提前改道。

    新工處城西工務所主任詹鎧逸表示，配合水源快速道路（師大路至基隆路4段）路面銑鋪作業，將分兩階段進行交通維持管制措施；第一階段施作水快師大路至基隆路4段路段往南（新店）方向，預計5天，每晚10時至隔天清晨6時封閉南向全部車道，車流須改往師大路匝道行駛，經匝道至汀州路或羅斯福路往新店方向通行。

    第二階段施作水快師大路至永福橋路段之往北（士林）方向，預計1天，每晚10時至隔天清晨6時封閉北向全部車道、景福街上水快匝道及福和橋轉往水快匝道，車流均須改往基隆高架道路於高架道路上行駛，經匝道至長興街方始下至基隆路三段的平面車道，再左轉辛亥路三段，順行辛亥路二、一段右轉接汀州路三段，最後左轉往師大路匝道接回水源快速道路通行。

     

    新工處表示，實際預定施作日期視配合料廠的調度情形及天候因素決定後，將於施工前以CMS（資訊可變標誌）宣導，提供用路人改道詳細資訊，請用路人行經工區時依現場工程告示及交通指揮人員指示減速通行，以保障行車安全。

    水源快速道路（師大路至基隆路4段）自３月23日起至5月6日期間的平日夜間，進行路面更新作業。（台北市新工處提供）

    水源快速道路（師大路至基隆路4段）自３月23日起至5月6日期間的平日夜間，進行路面更新作業。（台北市新工處提供）

    水源快速道路（師大路至基隆路4段）自３月23日起至5月6日期間的平日夜間，進行路面更新作業。（台北市新工處提供）

    水源快速道路（師大路至基隆路4段）自３月23日起至5月6日期間的平日夜間，進行路面更新作業。（台北市新工處提供）

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