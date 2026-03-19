中市免費營養午餐將上路 民進黨團籲勿讓食材降級、犧牲孩子健康

神岡國小中央廚房前年啟用，供應神岡、豐洲、社口、岸裡、圳堵在內等5所學校、高達3700名師生的在校午餐。（記者張軒哲攝）

因應台中市預計於115學年全面實施公立國中小營養午餐免費政策，為避免預算僵化導致學童午餐食材降級，民進黨台中市議會黨團今（19）日邀集相關單位實地會勘神岡國小中央廚房備餐實況，總召周永鴻要求市府，應於政策上路前具體落實「建立免費營養午餐調價機制」、「周周有雞腿（原型食材）」、「提高認證國產優良食材比率」三大訴求，讓孩子吃得營養。

神岡國小中央廚房前年啟用，供應神岡地區高達3700名師生的在校午餐，今日民進黨團多名議員與台中市各區域國小校長齊聚座談。

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周永鴻指出，市府推動免費營養午餐，但近年物價通膨與基本薪資雙雙攀升，供餐成本大增已是不爭的事實。台中市長盧秀燕雖表示將比照台北市每餐預算編列 60-70 元，但台中餐費計算包含獎勵金，扣除「三章一Q」10 元、在地及有機食材補助 5 元以及水果補助 2 元後，實際投入營養午餐經費僅剩不到 50 元，且補助計價如果維持定額，勢必影響供餐品質。

市議員施志昌指出，目前校園食材「三章一Q」認證比例未達 100%，要求教育局應明訂在地食材的使用比例，並強化食材檢驗機制，落實溯源管理。

台中市教育局表示，台中市免費午餐規劃，外訂團膳占40%，公辦民營18%，他校供應23%，自辦午餐19%；學校午餐採用三章一Q國產可溯源食材，114年台中市營養午餐食材採購使用率達99.10%。

台中市議會民進黨團參觀神岡國小中央廚房。（記者張軒哲攝）

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