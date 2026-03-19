基隆明起連3天「流動港之市」市集 結合北部7縣市創意品牌

基隆市政府20日起在國門廣場舉辦「流動港之市」市集，集結北台灣7縣市創意品牌。（基隆市產業發展處提供）

迎接基隆大航海時代400年，基隆市政府明天（20日）連3天在國門廣場舉辦「流動港之市」市集，串聯北台灣7縣市57個品牌，還有街頭藝人表演，呈現具地方特色的港都風格市集，展現多元、流動的城市創意。

基隆在1626年成為台灣首座銜接大航海時代的城市，今年為400年里程碑，市府產業發展處結合在地「左右市集」及宜蘭策展品牌「新動市集」，透過策展型市集結合故事性與主題性的內容，讓民眾了解基隆郵輪港口的流動與多元。

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基隆市政府產業發展處處長蔡馥嚀表示，「流動港之市」不僅聚焦在地創生品牌與青年創業團隊，也透過跨縣市市集品牌合作，吸引更多外縣市文創品牌共襄盛舉，民眾可以選購基隆在地好物及全台各地特色創意產品。

除了創意市集，也邀請街頭藝人輪番演出，包括基隆在地藝人「WAC瓦克阿中」、「隨原樂團」、「一隻凱迪」，以及台北、桃園、台中等地的表演團隊。

更多活動資訊請參閱並追蹤基隆市政府產業發展處「潮嚮・山海基隆」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/ilovekeelung）。

基隆市政府20日起在國門廣場舉辦「流動港之市」市集，集結北台灣7縣市創意品牌。（基隆市產業發展處提供）

基隆「流動港之市」除了市集還有街頭藝人表演。（基隆市產業發展處提供）

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