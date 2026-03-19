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    首頁 > 生活

    個人所得都能公開！芬蘭高幸福指數 「社會信任」是核心

    2026/03/19 11:31 記者蔡清華／高雄報導
    芬蘭駐台商務辦事處代表羅瑞以「Finland – The Country of Happiness」為主題受邀到高大演說。（圖：高雄大學提供）

    芬蘭駐台商務辦事處代表羅瑞以「Finland – The Country of Happiness」為主題受邀到高大演說。（圖：高雄大學提供）

    芬蘭向來以高幸福指數、優質教育與創新產業聞名於世。國立高雄大學17日邀請芬蘭駐台商務辦事處代表羅瑞（Laurie Rönnlund），以「Finland – The Country of Happiness」為主題發表演說，他分享芬蘭政府運作極度透明，甚至個人的所得與納稅資料皆屬公開資訊。

    羅瑞在演講中指出，芬蘭長年位居全球最幸福國家，其核心在於「社會信任」。芬蘭政府運作極度透明，甚至個人的所得與納稅資料皆屬公開資訊，民眾可依法透過簡訊等方式申請查閱。這種透明制度有效降低了貪腐風險，建構起深厚的社會信任感。

    在教育方面，芬蘭落實教育平權，政府更提供生活補助與貸款協助，確保不同背景的學生都能在公平的起點上專心學習。

    針對產業與環境，羅瑞提到芬蘭人口雖僅約560萬，卻在電信、海事工程與造紙機械領域具備強大國際競爭力。此外，芬蘭正積極應對氣候挑戰，法律明定將在2035年實現碳中和（Carbon Zero），領先多數國家。在能源轉型上，芬蘭也已建置深層地質最終處置設施（Onkalo），作為核廢料長期存放的解決方案。

    高雄大學人文社會科學院院長賴怡秀代表校方致贈感謝狀。賴怡秀說，自己過去於英國求學期間，便對芬蘭的社會制度與文化深感興趣。她表示，引進國際專家的實務觀點，能協助學生深入認識不同國家的制度差異，培養多元思考能力。

    高雄大學人文社會科學院院長賴怡秀（右）代表校方致贈羅瑞感謝狀。（圖：高雄大學提供）

    高雄大學人文社會科學院院長賴怡秀（右）代表校方致贈羅瑞感謝狀。（圖：高雄大學提供）

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