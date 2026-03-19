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    首頁 > 生活

    321國際森林日！ 林業及自然保育署台中分署贈送千株原生樹苗響應

    2026/03/19 11:45 記者歐素美／台中報導
    日本山茶為台灣原生茶花中少見的紅花，東勢林業文化園區及武陵山莊場次皆有贈送。（林業署提供）

    日本山茶為台灣原生茶花中少見的紅花，東勢林業文化園區及武陵山莊場次皆有贈送。（林業署提供）

    321國際森林日！林業及自然保育署台中分署將在3月21日上午10時在台中市豐原區、東勢區及和平區5處地點同步舉辦聯合贈苗活動，發放土肉桂、日本山茶、石斑木、金毛杜鵑、台灣山桂花及台灣百合等2375株台灣原生樹苗，邀請民眾投入植樹行動，將綠意帶入生活，為環境永續盡一份心力。

    林業保育署台中分署表示，2026年國際森林日主題為「森林與經濟」，強調森林不僅是自然資源，更在促進經濟發展、創造就業機會及提供永續原材料方面扮演關鍵角色，台中分署將以實際行動呼應主題，透過贈送原生樹苗，鼓勵民眾從日常生活中實踐綠化，逐步擴展城市與社區綠地，打造兼具生態與經濟價值的永續環境。

    台中分署指出，這次提供的樹苗種類多達13種，包含土肉桂、小葉赤楠、山黃梔、日本山茶、月橘、石斑木、金毛杜鵑、野牡丹、短柱山茶、台灣山桂花、台灣百合、燈稱花及霧社櫻等，皆為適應在地環境的台灣原生植物，為響應減塑政策，更採用竹粉等植物纖維材料製成的生物可分解育苗盆，分解後對環境不會造成傷害。這些樹種除具備良好的觀賞價值外，並有助於調節氣候、涵養水土及提供野生動物棲息空間，對提升生物多樣性與維繫生態平衡具有重要意義。

    3月21日的贈苗活動，將於東勢林業文化園區、大雪山國家森林遊樂區、武陵山莊、和平區裡冷部落活動中心及豐原宿泊所等5地同時進行，採現場排隊方式發放苗木，每人領取2株，數量有限，送完為止，台中分署並提醒民眾自備環保提袋盛裝苗木。

    321國際森林日贈苗活動，林業署提醒民眾自備環保袋盛裝苗木。（林業署提供）

    321國際森林日贈苗活動，林業署提醒民眾自備環保袋盛裝苗木。（林業署提供）

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