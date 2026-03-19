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    首頁 > 生活

    「杜拜巧克力」話題甜點夯！台南地標飯店現回購潮

    2026/03/19 11:36 記者王俊忠／台南報導
    台南遠東香格里拉飯店品香坊「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力結合開心果內餡與卡達伊夫酥絲，打造外脆內層豐富的口感。（圖：飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店品香坊「經典杜拜巧克力」，以濃郁巧克力結合開心果內餡與卡達伊夫酥絲，打造外脆內層豐富的口感。（圖：飯店提供）

    隨著「杜拜巧克力」在網路社群平台持續帶動話題熱度，相關甜點產品也出現從嚐鮮轉向回購的消費轉變。台南遠東香格里拉飯店1樓「品香坊」既有販售的「經典杜拜巧克力」與「Dujjonku杜拜巧克力Q餅」，近期詢問度與回購需求都有提升，顯示話題型甜點逐步轉化為常態性消費。

    飯店表示，杜拜巧克力以開心果與卡達伊夫（Kataifi）酥絲為風味核心，透過不同產品形式呈現差異化口感。其中，經典杜拜巧克力以巧克力包覆內餡，主打外脆與濃郁層次；而南韓流行的Dujjonku杜拜巧克力Q餅，則以Q軟餅體結合相同內餡，呈現外Q、內脆的口感對比。兩者分別對應不同消費者的偏好，也形成「口感選擇」的討論。

    飯店幹部觀察消費者購買取向，初期以嚐鮮需求為主，近期逐漸轉向回購導向，其中以Q餅類產品的回購動能較為明顯，顯示消費者對口感接受度與日常食用性的需求考量正在提高。

    該飯店點心坊主廚許煜新表示，團隊持續關注國際甜點趨勢，並透過在地化調整，使產品在風味與口感上更貼近台灣市場需求；未來亦將持續引進與全球同步的甜點題材，回應消費者對話題性與品質的雙重期待。目前杜拜巧克力系列於品香坊每日限量供應，適合作日常甜點或伴手禮，因近期產品詢問度高，建議消費者至少提前3天預訂: （06）702-8856，飯店官網台南遠東香格里拉飯店

    台南遠東香格里拉飯店一樓品香坊空間一隅，提供多元甜點服務。（圖：飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店一樓品香坊空間一隅，提供多元甜點服務。（圖：飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店品香坊「杜拜巧克力Q餅」，Q軟外層包覆開心果與卡達伊夫酥絲內餡，呈現外Q、內脆的多層次口感，（圖：飯店提供）

    台南遠東香格里拉飯店品香坊「杜拜巧克力Q餅」，Q軟外層包覆開心果與卡達伊夫酥絲內餡，呈現外Q、內脆的多層次口感，（圖：飯店提供）

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