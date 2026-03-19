國民年金喊加碼上看1.2萬 衛福部長石崇良：需兼顧財政負擔

衛福部長石崇良表示，行政院政策是讓經濟成長成果由全民共享，但國民年金修法仍須兼顧整體財政負擔。（記者方賓照攝）

國民年金修法今（19日）進入立法院審查，政院版主張將現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，從每月4049元調高為5000元，朝野立委則競相加碼，喊出調高至6000元以上甚至上看1.2萬元。對此衛福部長石崇良表示，「讓國家社會經濟成長的果實讓全民分享，這是行政院的政策」，但同時仍須考量整體財政負擔，行政院是在全盤考量下進行調整，盼法案能順利推動。

石崇良今天出席立法院衛環委員會審議「國民年金法部分條文修正草案」，會前接受媒體聯訪時指出，去年台灣經濟情況不錯，GDP成長超過8%，今年主計總處預估也仍維持一定成長，因此政府希望讓全民共享經濟成果。不過他也強調，社會福利並非單一制度，而是分為三層架構，包括最底層的「社會救助」、再來是「福利津貼」，及最上層、最普及的「國民年金」。

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石崇良表示，目前檢討的並不只有國民年金，而是連同老農津貼、低收入戶兒童生活補助、中低收入戶老人生活津貼等在內，共八大福利項目一併討論，因此在資源分配上必須審慎評估，也要考量國家財政負擔與舉債上限。行政院目前採約2.5%的整體調升幅度，是在兼顧照顧弱勢與財政穩健之間取得平衡，希望除了照顧更多弱勢，也能顧及國家財政，讓法案可以儘快通過。

目前國民年金納保人數約284萬人，實際領取人數約210萬人，其中以老年年金及基本保障年金為大宗，占整體請領人數約9成、約188萬人。

行政院提出的修法版本聚焦四大方向，包括刪除配偶連帶補繳保費與罰鍰規定、放寬排富標準、調高基本保障金額，及建立物價指數（CPI）調整機制。其中，基本保障金額將由現行每月4049元調高至5000元，身心障礙者則由5437元調高至6715元；未來並規劃每2年檢討一次，若CPI累計成長達3%即啟動調整機制，以因應通膨。

此外，排富門檻也同步放寬，個人所得由50萬元提高至60萬元，不動產由500萬元調升至1025萬元，並建立每4年定期檢討機制，以反映物價與房價變動，避免民眾因資產名目上升而被排除在外。

行政院版本修法後整體經費每年約860億元，較現行增加195億元，將由政府公務預算支應。不過，朝野立委多提出更高給付方案，將基本保障金額上調至6000元至8000元，身心障礙給付最高達1.2萬元，並搭配更頻繁的調整機制；衛福部推估，若依朝野立委版本全面提高給付，每年支出將增加約156億元至653億元，財政壓力大增。

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