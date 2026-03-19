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    申請入學逾5萬名額3/24起報名 149校系同時檢定數AB僅須通過1科

    2026/03/19 10:10 記者楊綿傑／台北報導
    大學甄選入學委員會今天表示，將於本月24日起開始受理115學年度大學「申請入學」報名。（大學甄選入學委員會提供）

    大學甄選入學委員會今天表示，將於本月24日起開始受理115學年度大學「申請入學」報名。（大學甄選入學委員會提供）

    招生重要訊息！115學年度大學申請入學將於本月24日起開始皆受報名，共開出逾5萬個名額，大學甄選入學委員會提到，有149個校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，僅需通過其中1科檢定標準就可報名。

    今年有64所大學共計有2206個學系（組）參與申請入學招生，招生名額總數為5萬0450個（資安組130個）、離島外加名額241個、原住民外加名額3106個、願景計畫外加名額543個。

    甄選委員會說明，115學年度申請入學自本月24日至25日每日上午9時起至下午9時止，若參與學校集體報名者，依集報學校規定時間辦理，且一律採用網路報名。報名方式可分為學校集體報名及考生個別報名，考生須擇一辦理，若有重複則以學校集體報名資料為準；繳費期間則為本月23日起至25日下午5時止。

    甄選委員會提到，每一考生申請校系數以6校系為限，每一校系報名費為100元，低收入戶考生報名費全免優待，中低收入戶考生第一階段報名費減免60%。報名的每一位考生皆應至甄選委員會網站，自行設定個人專屬之密碼。用於篩選結果及分發結果查詢、上傳與勾選審查資料、應屆畢業生查詢第六學期修課紀錄、登記志願序、網路聲明放棄等系統所需輸入的證號，並勿將密碼告知他人。

    另外，甄選委員會提醒，學測數學考科分為數學A與數學B兩考科，依招生簡章規定，如校系同時將數學A、數學B設為其檢定科目，考生僅需通過其中1科檢定標準。今年同時將數學A、數學B設為檢定科目之校系共149個校系，若考生僅報考數學A、B其中1科，且應考的科目成績通過此等校系所設之檢定標準，仍可報名該校系。

    報名截止後，甄選委員會將依據報名考生學測、英聽、術科考試成績進行第一階段篩選作業，預計本月31日上午9時起於甄選委員會網站公告篩選結果；屆時考生可輸入學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人專屬密碼即可查詢篩選結果，甄選委員會不另行寄發書面通知。

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