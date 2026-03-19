黑鮪魚汛將至 兩階段可領取「身分證」再下修 延長黑鮪季

黑鮪魚季即將到來。（記者陳彥廷攝）

四月即將邁入黑鮪魚產季，近年在黑鮪魚資源回升後，台灣配額增加許多，但也因管理機制未調整，導致2024年及去年都是在6月上旬就因配額滿艙而喊卡，尤其2024年的黑鮪季更是有草草結束之感，去年啟用「標籤制」限單趟次上限後，再配合海上去腮，提升品質也維持價格，今年可申領的標籤是進一步減少，可望延長黑鮪季。

2024年當時黑鮪魚配額僅1965噸，漁民又大多滿艙才返港，不僅冷凍品質良莠不齊，大量同期進港致價格雪崩，「海中黑金」陷入低價，當年雖有捕撈量預警，但在連假中宣布讓漁民措手不及，市場交易氛圍甚至漁民士氣顯得低迷，年度盛事最後草草結束。

請繼續往下閱讀...

漁業署痛定思痛，去年開始啟用新的「標籤制」，在配額使用率達70%前後及85%時，進行3階段管控，調整標籤申領數量；全國7成捕撈量前，漁船依噸數在出海前可領取10、20、25及30張標籤，達7成後依噸數降低，減為4、6（原20及25張噸級）、8張標籤。

不過，今年配額再增至2900噸，但每艘船可領取的標籤卻減少，7成捕撈量減為8、12、15張，7成後再降為3、5及7張標籤，漁民表示，去年為了只帶好魚回港，導致出入艙次數與海上時間增加，進而使冷凍庫溫度浮動魚體鮮度下滑，返港價格拉不上來，減少張數反而可以鼓勵漁民趕快返港，再透過海上去腮保持鮮度，讓回港拍賣的品質能夠符合甚至高於市場期待。

東港區漁會說，海上作業不易且東港議價、拍賣並行，加上單趟次標籤變少，可預期同時進港量變少，海上去腮部分配合漁業署加碼獎勵至兩千元；琉球區漁會指出，兩項措施改革，就為讓進港的魚相對新鮮維持價格，加上不會出現大出同時進入的，還能延長整個黑鮪捕撈季可望直到7月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法