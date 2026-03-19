桃機蟬聯「全球最佳行李運送」冠軍 Skytrax排名大幅躍升

桃園機場蟬聯「全球最佳行李運送」冠軍，由董事長楊偉甫代表接受領獎。（桃機公司提供）

英國獨立評比機構 Skytrax 於3月18日在倫敦公布2026年「世界機場大獎」。桃園國際機場再度奪下「全球最佳行李運送機場」冠軍，成功蟬聯此項殊榮。

在整體排名方面，桃園機場從2025年的第43名大幅躍升至第24名，成功挺進全球頂尖機場行列，並在年旅客量2000萬至3000萬人次級距中拿下全球最佳機場第3名。

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此外，桃園機場今年在多項指標表現突出，共有10項評比擠進前十名，包括：

全球最佳進步機場第3、全球最乾淨機場第6、全球最佳機場員工第6、全球入境查驗服務第7、全球機場洗手間第8、全球亞洲最佳機場第9，以及全球家庭友善機場第10與全球機場購物第10等榮譽。

其中最佳家庭友善機場、最佳機場購物更是首次入圍全球前十之列，這不僅見證了桃園機場提升整體服務品質的努力，也強化了桃園機場的國際能見度與品牌聲譽。

Skytrax執行長 Edward Plaisted 表示，行李運送是旅程中最關鍵且令人印象深刻的一環，桃園機場長期維持高水準表現，整體排名提升也顯示旅客對其服務品質的高度肯定。

機場公司董事長楊偉甫表示，很高興桃園機場獲得全球旅客與國際專業機構認可，這是機場服務大聯盟 3 萬 5 千名員工共同努力的成果 。董事長強調，行李運送能蟬聯首獎，除歸功於航空公司與地勤公司的並肩合作，亦得益於機場公司近年來透過數據導向管理，針對國際指標進行精確對標與服務流程優化，確保各項細節能對接國際領先標準水平 。

未來隨著第三航廈北廊廳於2025年底啟用，桃園機場將持續強化設施與服務，提升旅客整體體驗。

桃園機場蟬聯「全球最佳行李運送」冠軍，歸功於數據導向管理與跨單位協作。（桃機公司提供）

桃園機場挺進世界頂尖行列，機場公司會持續深耕工程建設與服務品質。（桃機公司提供）

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