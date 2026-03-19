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    首頁 > 生活

    竹東鎮投入2100萬升級運動環境 打造竹縣首座籃足共用球場

    2026/03/19 09:58 記者廖雪茹／新竹報導
    竹東鎮公所投入2100萬元升級四重段社區的運動環境，打造竹縣首座籃足共用球場。（記者廖雪茹攝）

    竹東鎮公所投入2100萬元升級四重段社區的運動環境，打造竹縣首座籃足共用球場。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣首座籃足共用球場落腳竹東！位於竹東鎮四重段社區的籃球場，年久失修，鎮公所向運動部爭取經費獲核定1800萬元，將重新改建為標準型籃球及足球共用球場，公所同時加碼300萬元整建公廁及新設兒童遊戲場，預計今年8月完工，提供新穎的運動場地。

    竹東鎮公所表示，四重段社區籃球場面積約500坪，並非標準場地，不僅地坪老舊不平，且照明不足，影響使用安全，鎮長郭遠彰率團隊向運動部爭取改造經費，建置籃足共用球場，獲核定補助1080萬元，公所自籌720萬元，共1800萬元。

    郭遠彰表示，考量周邊公廁荒廢已久無法使用，且毗鄰大溪地社區及竹東鎮立幼兒園三重分班，卻無小朋友可以放電的公園，因此公所增加自籌款300萬元，整建公廁及打造一座兒童遊戲場，總經費2100萬元。工期150天，預計今年8月完工。

    郭遠彰強調，為提升竹東的運動場域，公所團隊努力找資源、找方法，去年在河濱公園籃球場增設照明，解決球友們反映夜間照明不足的問題，今年也再編列預算改善河濱公園2座及軟橋里1座籃球場鋪面，希望為社區鄰里打造更好的生活環境。

    竹東鎮四重段社區籃足共用球場完工模擬圖。（竹東鎮公所提供）

    竹東鎮四重段社區籃足共用球場完工模擬圖。（竹東鎮公所提供）

    竹東鎮四重段社區籃足共用球場完工模擬圖。（竹東鎮公所提供）

    竹東鎮四重段社區籃足共用球場完工模擬圖。（竹東鎮公所提供）

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