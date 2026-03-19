「航空界奧斯卡」前5名都在亞洲！桃園機場這服務再奪世界第一

有「國際航空界奧斯卡」之稱的「全球機場獎」揭曉，台灣的桃園機場不僅在最佳機場排名躍升至第24名，更蟬聯「全球最佳行李運送」首獎。（資料照）

有「國際航空界奧斯卡」之稱的「全球機場獎」揭曉，台灣的桃園機場不僅在最佳機場排名躍升至第24名，更蟬聯「全球最佳行李運送」首獎。至於綜合排名最佳的機場前5名都在亞洲，依序分別為新加坡的樟宜機場、首爾的仁川機場、東京的羽田機場、香港國際機場、東京的成田機場。

綜合媒體報導，一年一度的「全球機場獎」（World Airport Awards）由總部位於倫敦的航空業研究顧問機構Skytrax頒發，該獎是依據Skytrax對全球消費者的問卷調查結果授獎。今年的授獎參考依據為去年8月至今年2月、有超過100個國家消費者參與的評鑑調查，涵蓋全球約570個機場。

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根據官網顯示，今年有20多個獎項類別，從人員服務、清潔、安全、出入境查核等多項角度評比各機場，其中桃園機場自2023年的第82名、2024年第66名不斷上揚，今年更在全球百大最佳機場排名躍升至第24名。至於今年的「全球最佳機場」再度由新加坡樟宜機場奪得。

此外，今年的「全球最佳行李運送」首獎也是由桃園機場拿下，這也是桃機再次奪得該項首獎，打敗同時入圍前3名的日本福岡和關西機場。

有「國際航空界奧斯卡」之稱的「全球機場獎」揭曉，綜合排名最佳的機場前5名都在亞洲，依序分別為新加坡的樟宜機場、首爾的仁川機場、東京的羽田機場、香港國際機場、東京的成田機場。（圖擷自Skytrax）

一年一度的「全球機場獎」揭曉，桃園機場蟬聯「全球最佳行李運送」首獎。（圖擷自Skytrax）

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