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    首頁 > 生活

    清大附設桃園醫院2次招商將揭曉 桃市府：必要時會推備案

    2026/03/19 10:36 記者鄭淑婷／桃園報導
    清大附設桃園醫院預定地位於機捷橫山站附近。（資料照，清大醫院提供）

    清大附設桃園醫院預定地位於機捷橫山站附近。（資料照，清大醫院提供）

    清華大學附設桃園醫院與高雄醫學大學終止合約後，校方透過招商尋找新的合作夥伴，去年8至10月第1次招商，因無人投標宣告流標，校方重審招商文件後，正在辦理第2次招商作業，結果預計月底出爐；桃園市副市長王明鉅表示，屆時若仍無法找到合作對象，將與清大討論後續方案，市府也有相關備案。

    桃園市人口增加，醫療量能不足，市府在2019年無償撥用桃園機場捷運A16橫山站附近面積約7.2公頃土地予清華大學，籌設清大附設桃園醫院，清大原定與高醫大合作，雙方於2023年簽署BOT（興建、營運、移轉）案，預計2028年開始營運，豈料高醫大在2024年因營運考量，主動提出終止合作案，如今重啟招商也不順，全案能否持續推動，讓地方打了大問號。

    議員黃崇真說，桃園大學城計畫進度緩慢，不只清大附設桃園醫院正在重簽但仍無下文，陽明交大桃園青埔全球校區，動工講了4年也沒任何動作，台北科技大學桃園分校、政治大學桃園創新校區同樣動向不明。

    議員徐其萬表示，沿海缺乏大型醫療院所，地方期盼清大附設桃園醫院，以補足大園、蘆竹、觀音及青埔等區域的醫療量能，月前市府宣布市立醫院總院落腳八德霄裡，並設置大溪、觀音、復興3個分院，清大附醫到底何時能動工？

    衛生局官員說明，清大與高醫大於2024年11月18日終止合作後，衛生局協助改由校方自行招商並定期追蹤，第1次招商於去年8月7日至10月20日，結果為流標，後續校方重新審視招商文件，今年1月30日至3月30日辦理第2次公告招商，並於2月3日舉辦說明會。

    王明鉅表示，本月底就會知道清大能否找到新的合作對象，他也坦言，屆時若還是無人投標，接下來可能也不容易找到，市府會與清大商討接續方案，市府也會有備案。

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