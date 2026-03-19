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    首頁 > 生活

    政院放寬1孩家庭可請外傭 托盟估僅28.8萬戶高所得家庭受惠

    2026/03/19 09:58 記者吳柏軒／台北報導
    行政院預計今（19日）拍板，宣布放寬讓育有1名12歲以下兒童的家庭也可以申請外籍幫傭，示意圖。（資料照）

    行政院預計今（19日）拍板，宣布放寬讓育有1名12歲以下兒童的家庭也可以申請外籍幫傭，示意圖。（資料照）

    行政院預計今（19日）拍板，宣布放寬讓育有1名12歲以下兒童的家庭也可以申請外籍幫傭，「托育及就業政策催生聯盟」對此政策提出聲明，估計僅所得前5分之1的富裕家庭受惠，約28.8萬戶，但政院卻將其包裝成提振生育率及婦女勞參率，是典型不實廣告，且跨國研究未曾發現有國家大量引進幫傭而提高生育率。

    針對政院放寬1孩家庭申請外傭政策，托盟認為，平心而論，確實有一些育兒家庭將因此受惠，根據托盟去年底委託皮爾森的抽樣民調，估計所得前5分之1的富裕家庭，可能會申請外籍幫傭；行政院估計144萬家庭符合申請資格，若所得前5分之1的家庭申請，代表將有28.8萬外籍幫傭進入台灣。

    但托盟指出，婦團、勞團、教保工會、家長團體，紛紛強烈批判這項政策，因政院此舉是照顧富裕階級，讓有錢企業老闆家庭、科技業或金融業高階主管家庭，可以自由申請外籍幫傭，減輕其育兒壓力，卻包裝成要提振生育率跟婦女勞參率，是典型的不實廣告包裝。

    托盟表示，新加坡引進最多外籍家務工，1980年至今引入30萬人之多，但45年來其生育率卻下滑至0.8％，絲毫沒有提振生育率作用，跨國人口學及社會政策學術文獻，也從無國家因為大量引進外籍幫傭而提振生育率。

    托盟也指出，沒有完整的托育服務，家長尤其母親，就不可能從事全職工作，更不敢輕易信任毫無兒童照顧專業的外籍幫傭，托盟去年民調詢問過聘外傭是否改變工作狀態，僅10％育兒婦女會回去上班；高所得家庭聘外傭是幫忙家務，仍會另外尋覓托育服務，至於媽媽或早已在上班、或依舊居家育兒，政府想提升婦女勞參率如同緣木求魚。

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