長照假、外籍幫傭鬆綁齊上路？ 衛福部長石崇良：支持減輕家庭負擔

衛福部長石崇良表示，對於長照假與外籍幫傭鬆綁有助減輕家庭負擔，樂觀其成。（記者方賓照攝）

台灣邁入超高齡社會，家庭照顧壓力持續升高，針對立委推動「長照安排假」及行政院放寬育兒家庭申請外籍幫傭政策，衛福部長石崇良今（19日）受訪表示，相關政策確實回應高齡化與少子化帶來的照顧需求，樂見能減輕家庭負擔。

石崇良今天出席立法院衛環委員會審議「國民年金法部分條文修正草案」，會前接受媒體聯訪，針對有立委擬修法推動「長照安排假」，盼減少勞工因照顧而離職，石崇良表示，隨著高齡化與少子女化趨勢，家庭照顧責任確實越來越仰賴子女承擔，「長照支持假」的核心在於協助長照服務銜接，新個案若住院後失能，出院後需要銜接長照服務，如何「縮短流程、達到無縫接軌」，是首要任務。

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他進一步指出，長照制度初期，從出院到服務進入平均需約50天，經改善後，去年已縮短至平均4天，今年目標進一步縮短至2天，甚至朝「無縫接軌」努力。目前申請長照已可透過線上辦理，但在評估過程中，仍需家屬或主要照顧者陪同，協助照顧管理專員判斷需求，「這時候需要家屬陪同，才能做精確評估」。他認為，若能提供家屬適當假別配合評估與銜接，「這部分我們可以來研議、討論什麼樣的形式最合適」。

另一方面，行政院拍板自4月13日起，開放家中有未滿12歲兒童的家庭可申請外籍幫傭，被視為少子女化對策之一。石崇良指出，這項政策主要是回應低出生率問題，特別是減輕女性在家庭與職場間的壓力。

石崇良說，在傳統社會下，女性常需負擔較重的育兒與家庭照顧責任，但台灣女性在各領域都有優秀表現，卻可能因育兒而影響職涯發展。當家庭與工作難以兼顧時，增加移工協助是一種選擇，「讓育兒或生育能少一點後顧之憂」，對提升生育率是正向發展，「我們是樂觀其成的」。

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