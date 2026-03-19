為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    長照假、外籍幫傭鬆綁齊上路？ 衛福部長石崇良：支持減輕家庭負擔

    2026/03/19 09:48 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部長石崇良表示，對於長照假與外籍幫傭鬆綁有助減輕家庭負擔，樂觀其成。（記者方賓照攝）

    衛福部長石崇良表示，對於長照假與外籍幫傭鬆綁有助減輕家庭負擔，樂觀其成。（記者方賓照攝）

    台灣邁入超高齡社會，家庭照顧壓力持續升高，針對立委推動「長照安排假」及行政院放寬育兒家庭申請外籍幫傭政策，衛福部長石崇良今（19日）受訪表示，相關政策確實回應高齡化與少子化帶來的照顧需求，樂見能減輕家庭負擔。

    石崇良今天出席立法院衛環委員會審議「國民年金法部分條文修正草案」，會前接受媒體聯訪，針對有立委擬修法推動「長照安排假」，盼減少勞工因照顧而離職，石崇良表示，隨著高齡化與少子女化趨勢，家庭照顧責任確實越來越仰賴子女承擔，「長照支持假」的核心在於協助長照服務銜接，新個案若住院後失能，出院後需要銜接長照服務，如何「縮短流程、達到無縫接軌」，是首要任務。

    他進一步指出，長照制度初期，從出院到服務進入平均需約50天，經改善後，去年已縮短至平均4天，今年目標進一步縮短至2天，甚至朝「無縫接軌」努力。目前申請長照已可透過線上辦理，但在評估過程中，仍需家屬或主要照顧者陪同，協助照顧管理專員判斷需求，「這時候需要家屬陪同，才能做精確評估」。他認為，若能提供家屬適當假別配合評估與銜接，「這部分我們可以來研議、討論什麼樣的形式最合適」。

    另一方面，行政院拍板自4月13日起，開放家中有未滿12歲兒童的家庭可申請外籍幫傭，被視為少子女化對策之一。石崇良指出，這項政策主要是回應低出生率問題，特別是減輕女性在家庭與職場間的壓力。

    石崇良說，在傳統社會下，女性常需負擔較重的育兒與家庭照顧責任，但台灣女性在各領域都有優秀表現，卻可能因育兒而影響職涯發展。當家庭與工作難以兼顧時，增加移工協助是一種選擇，「讓育兒或生育能少一點後顧之憂」，對提升生育率是正向發展，「我們是樂觀其成的」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播