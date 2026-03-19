苗縣11鄉鎮市規劃進度曝光 縣府持續爭取中央補助

苗栗縣政府已完成及辦理11鄉鎮市規劃進度，將持續爭取中央補助逐步推動，圖為苗縣府第一辦公大樓外觀。（資料照）

苗栗縣政府為改善鄉村地區公共設施不足、居住環境及產業發展等課題，並引導土地合理利用，自2021年度起即陸續啟動縣內多處鄉鎮市之鄉村地區整體規劃作業，目前已完成或辦理苗栗市等11鄉鎮市之規劃工作；另頭份市與公館鄉於去年獲內政部核定補助辦理。縣府未來將持續向中央爭取經費，逐步推動其餘鄉鎮市之鄉村地區規劃，以完善整體國土發展。

苗縣府工商發展處指出，目前已完成或辦理規劃的有西湖鄉、卓蘭鎮、後龍鎮、苑裡鎮、竹南鎮、銅鑼鄉、三義鄉、南庄鄉、大湖鄉、苗栗市及通霄鎮等11鄉鎮市之規劃工作；西湖鄉已完成整體規劃作業，後續將循程序向中央爭取法定計畫補助經費；後龍鎮、卓蘭鎮、苑裡鎮、竹南鎮、銅鑼鄉及三義鄉目前為總結報告階段；大湖鄉、苗栗市及通霄鎮正辦理期中審查；南庄鄉則為期初審查階段；至於頭份市與公館鄉，已於今年1月正式啟動規劃作業，現正進行工作計畫書審查。

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工商發展處指出，過去苗縣都市計畫地區以外之鄉村地區，多依非都市土地現況編定管理，欠缺完整之土地使用規劃架構。透過此次鄉村地區整體規劃作業，將系統性盤點各鄉鎮市既有資源，釐清發展課題，研擬空間發展策略及土地利用綱要，並於後續依法訂定符合地方實際需求之土地使用管制措施，以促進鄉村地區永續發展。查詢相關資訊可上（https://www.nlma.gov.tw/）（國土管理署家族/本署單位/國土計畫組/鄉村地區計畫專區）。

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