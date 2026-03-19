台北大學櫻花祭3/21登場 首度打造「小火車」巡遊校園美景

第3屆台北大學櫻花祭將在3/21於校園登場，今年結合絢麗櫻花、公益關懷與各類精彩表演，還有小火車帶民眾巡遊校園。（圖由台北大學提供）

邁入第3屆的台北大學櫻花祭，將在3月21日早上11點於校園登場，今年以「賞櫻、公益、永續」為核心，結合絢麗櫻花、公益關懷與各類精彩表演，還有「櫻花號希望小火車」，帶大、小朋友巡遊校園，台北大學校長林道通邀請民眾當天一同到校園，欣賞繽紛綻放的櫻花美景與感受校園人文的溫暖氛圍。

林道通表示，櫻花祭不僅是校園賞花活動，更是串聯校友與社區的重要平台，校內心湖畔櫻花林，源自校友總會榮譽理事長張平沼長年支持與捐植，象徵世代傳承與情感連結，透過活動舉辦，凝聚校友向心力，也促進在地居民與校園之間的交流互動，打造共好生活圈。

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台北大學指出，活動主場地位於校內中央草坪，現場安排多項舞台表演，還有「櫻花號希望小火車」，帶領大小朋友巡遊北大校園，並規劃櫻花祭慈善公益園遊會，超過上百攤位，結合在地產業與特色攤位，讓民眾在賞花之餘，也能透過消費參與公益，實踐永續與社會關懷理念，下載「我的新北市APP」，註冊成為會員後，至服務台掃描QR Code，就可領取價值100元新北幣合作店家優惠券，暢遊各類攤位。

此外，今年櫻花季期間也同步舉辦系所博覽會等系列活動，讓高中生與民眾在賞櫻之際，也可以深入了解學系特色與未來發展，體驗校園學習環境，校方邀請民眾把握春天花期，走入校園，在櫻花盛開的美景中，共同感受校園與社區攜手打造的春季盛典。

第3屆台北大學櫻花祭將在3/21於校園登場，今年首度打造「櫻花號希望小火車」，帶民眾巡遊校園。（圖由台北大學提供）

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