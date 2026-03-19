新北瑞芳動物之家5隻萌犬「下山」 參加3/21內湖認養會

沉穩冷靜的8歲女生「Jennifer」，親人也親狗。（新北市動保處提供）

新北市瑞芳動物之家位於山區，儘管有完善設備，但因地處偏遠，收容動物較少有與潛在飼主互動、進一步被領養的機會，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處與台灣防止虐待動物協會合作，將於3月21日在IKEA內湖店舉辦「我愛人，找家人」犬隻認養活動，讓來自瑞芳動物之家的5隻狗狗走進人群，現場成功認養可獲入新厝6大認養好禮，現場也有專業行為師提供免費認養前諮詢，認養後也有諮詢、支持服務，幫助飼主、寵物雙方度過磨合期。

動保處表示，瑞芳動物之家收容動物在專業行為師規劃照護下，透過環境豐富化、規律散步、個別化行為觀察及低壓力照護，個性更為穩定、親人，這次參加認養會的5隻狗狗情緒穩定、適合家庭生活，包括沉穩冷靜的8歲女生「Jennifer」，親人也親狗；文靜愛撒嬌的「烏梅」，喜歡靜靜陪伴在身邊，且與小朋友相處融洽；愛撒嬌的「尖尖」是個可愛的愛吃鬼，但不會護食，正在尋找願意給牠無限摸摸的家人；外表霸氣其實十分穩定親人的黑白米克斯「呱吉」，無論居家或外出都能成為好夥伴；以及正值精力旺盛、健康活潑的「海苔」。

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動保處表示，為讓更多收容動物有機會走入家庭，市府將持續結合民間團體與企業資源推動認養活動，未來每月也將於IKEA內湖店舉辦認養活動；另外，凡至新北市各動物之家認養毛寶貝，即可獲得「新北認養成犬入新厝送6好禮」，民眾也可先至「毛寶貝AI媒合平台」尋找適合自己的寵物，或至動保處官網查詢認養資訊。

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