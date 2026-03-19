員林「幸福巴士」！曾11次流標、停駛9個月 終於迎來名人好評

作家劉克襄在臉書分享員林坐到「幸福巴士」！（翻攝自劉克襄臉書）

作家劉克襄日前到員林逛遊，意外遇到「幸福巴士」！近日在臉書分享，自己隨招隨上，坐著車子從郊外社區繞行到市區，他意外看到員林小巷弄的景點，也得知這部「幸福巴士」是為社區老人而上路，真是名副其實的「幸福巴士」。PO文2天就有2000多人名網友按讚。這是「幸福巴士」上路5年來，首度有名人推薦。

但你知道嗎？「幸福巴士」一路走來，始終坎坷，因為在地長輩還是習慣騎機車到市區，加上公所招不到司機，以致11次流標，停駛長達9個月，直到去年10月才復駛。

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劉克襄PO文說，他在員林走逛湖水坑，意欲下山時，在集興廟前巧遇一小巴，車身印有幸福巴士，停靠在淺藍色的小站牌。原本擔心自己是遊客，不好意思搭乘，但司機跟他招手，便堂而皇之的上車。一般客運或公車，多半走縣道等大馬路。幸福巴士不然，而是不斷地彎繞一些小社區之後，再駛回員林市區。他因而看到許多小巷小弄的景點，諸如老人集聚的柑仔店，奇特的建物和廟寺等。有人還會舉手，彷彿在跟老友招呼。

「幸福巴士」政策是已故市長游振雄力推，主要想解決山腳路沿線社區老人到市區看病、買菜的交通問題，但因為回程車次難以掌握，以致載客率低，許多老人又回到騎機車、電動代步車進市區的日子。

市公所編列幸福巴士預算約328萬元，2輛幸福巴士全年無休行駛，需聘3名司機輪班，薪資連同車輛維修費和保險等費用已貼近營運成本，客運業者原本就出現「司機荒」，對此「標案」興趣缺缺，連續流標11次，幸福巴士停駛9個月，直到去年10月市府排除萬難才又復駛。員林公所表示，很高興「幸福巴士」被名人看見並推薦，也希望民眾能珍惜、利用這項社會福利政策。

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