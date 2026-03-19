為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    守護楠梓莒光國小學童安全 後昌路改善完工

    2026/03/19 09:13 記者葛祐豪／高雄報導
    莒光國小前的後昌路改善，小朋友上下學更安全。（工務局提供）

    莒光國小前的後昌路改善，小朋友上下學更安全。（工務局提供）

    為提升楠梓莒光國小通學安全及周邊通行品質，高雄市工務局道工處獲內政部國土署2185萬經費補助，近期完成莒光國小前的後昌路改善，小朋友上下學更安全。

    工務局長楊欽富今（19）日表示， 後昌路是銜接楠梓區後勁、右昌地區的重要通道，也是楠梓科技與產業園區聯外往來幹道，緊鄰學區及商業區，民生教育機能發達。但該路段既有鋪面老舊，人行道常有破損修補情形，此次以平順、耐久、抗壓的混凝土，換新原有人行道磚鋪面，並採用轉爐石改質瀝青翻新路面，使步行更平穩，延長道路使用年限同時降低碳排放。

    道工處說明，此次共更新人行步道鋪面（後昌路782巷至秀昌街）及路面（慶昌街至加昌路）、優化動線、加強照明等，提供當地優質通行空間。

    道工處強調，除鋪面改善外，也強化通行友善與防護設計，在人行方面，重新規劃動線，於莒光國小大門前設置實體通學道，提供安心接送停等空間，擴大街角並調整行穿線位置、設置無障礙斜坡帶；車行方面，調整標線增設左轉車道、路面邊線，達到分流、導引效果，減少行車衝突，另新設路燈採高低矮燈加強照明，進一步提升通行安全。

    當地居民及師生對改造成果感到滿意，隆昌里里長徐愛琳表示，人行步道經改善後舒適感提升不少，接送孩子跟通勤變得更順暢，走路去搭捷運也更舒服。

    後昌路路面煥然一新。（工務局提供）

    後昌路路面煥然一新。（工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播