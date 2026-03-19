守護楠梓莒光國小學童安全 後昌路改善完工

莒光國小前的後昌路改善，小朋友上下學更安全。（工務局提供）

為提升楠梓莒光國小通學安全及周邊通行品質，高雄市工務局道工處獲內政部國土署2185萬經費補助，近期完成莒光國小前的後昌路改善，小朋友上下學更安全。

工務局長楊欽富今（19）日表示， 後昌路是銜接楠梓區後勁、右昌地區的重要通道，也是楠梓科技與產業園區聯外往來幹道，緊鄰學區及商業區，民生教育機能發達。但該路段既有鋪面老舊，人行道常有破損修補情形，此次以平順、耐久、抗壓的混凝土，換新原有人行道磚鋪面，並採用轉爐石改質瀝青翻新路面，使步行更平穩，延長道路使用年限同時降低碳排放。

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道工處說明，此次共更新人行步道鋪面（後昌路782巷至秀昌街）及路面（慶昌街至加昌路）、優化動線、加強照明等，提供當地優質通行空間。

道工處強調，除鋪面改善外，也強化通行友善與防護設計，在人行方面，重新規劃動線，於莒光國小大門前設置實體通學道，提供安心接送停等空間，擴大街角並調整行穿線位置、設置無障礙斜坡帶；車行方面，調整標線增設左轉車道、路面邊線，達到分流、導引效果，減少行車衝突，另新設路燈採高低矮燈加強照明，進一步提升通行安全。

當地居民及師生對改造成果感到滿意，隆昌里里長徐愛琳表示，人行步道經改善後舒適感提升不少，接送孩子跟通勤變得更順暢，走路去搭捷運也更舒服。

後昌路路面煥然一新。（工務局提供）

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