「二月二龍抬頭」頭牙補財庫 命理師曝「最佳時間」錯過恐少賺一年

明天是農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公生日，是補財庫迎接好運與財氣的轉運吉日。（市府提供）

明天3月20日農曆二月初二是土地公的聖誕，俗稱「頭牙」，這天也是龍欲升天的日子「二月二，龍抬頭」，命理師楊登嵙表示，土地公代表地方財神，是「補財庫」的好日子，提醒供品、參拜時間、禱告攻略。

楊登嵙說，二月初二日也是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，農曆每月的初二、十六祭祀，稱為「做牙」，又稱「牙祭」，農曆十二月十六日就是民間俗稱的「尾牙」，俗語：「頭牙不做，尾牙空；尾牙無作，年年空。」由此可見「頭牙」的重要性，民俗有「二月二，龍抬頭，大倉滿，小倉流。」，「二月二，龍抬頭，金子銀子滿地流」，正是補財庫的時機。

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一、供品:

1. 麻糬（黏錢）:傳說土地公年紀大，牙齒不好，所以喜歡吃軟的東西，而且麻糬也象徵著黏錢。

2. 糕點（業績高升）：土地公喜歡吃甜食，所以可以祭拜發糕、年糕、小糕點類的點心。

3. 帶殼花生（開運）:代表「剝殼開運」的帶殼花生。

4. 水果「招你來早旺」:香蕉、李子、梨、棗子、鳳梨，有「招你來這旺」正能量涵義。

5. 三色金:壽金、刈金、福金。

6. 「錢母」: 銅板2個五十元，6個十元、8個一元，形成數字268，金額168元（二路發、一路發）（發財金）。

二、參拜時間:

俗云「頭牙早，尾牙晚。」早上到中午之間為佳，避免下午參拜，認為土地公是老人家，下午有午睡的習慣，盡量不要在下午打擾土地公。

三、禱告:

要明確跟土地公報出自己的名字、出生年月日、住家及上班公司地址，祈求土地公賜財運、財氣，要擲出1個聖杯，才表示土地公答應，加持完成，若擲不到聖杯，可以懇請土地公保佑幫忙，逢凶化吉並賜財運、財氣，表明未來會更加努力，講完後再請土地公賜1個聖杯，祭拜結束後，也要誠摯向土地公感謝對自己的保佑，祭拜儀式才算順利完成。

以上為民俗說法 僅供參考

命理師楊登嵙表示，土地公代表地方財神，頭牙是「補財庫」的好日子。（記者蔡淑媛攝）

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