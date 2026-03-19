機會難得！嘉縣暑期企業體驗最高45K 青年搶先把握

嘉義縣暑期工讀暨企業體驗開放報名，企業體驗最高45k。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府「115年青年公部門暑期工讀暨企業職場體驗計畫」開跑了，即日起受理報名至4月10日，值得注意的是，今年企業職場體驗將申請資格放寬到16歲至29歲青年，非嘉義縣籍也可報名，企業開出最高薪每月4萬5000元，賺學費還能累積職場經驗，機會難得，手刀要快。

勞青處長陳奕翰指出，近年來打工詐騙猖獗，透過縣府辦理的公部門暑期工讀暨企業職場體驗，不僅資訊透明、媒合流程完整，也能讓青年在安全且有保障的環境下接觸職場，累積工作經驗。

請繼續往下閱讀...

勞青處指出，這次開出的職缺有177名，包括一般公部門組77名、企業私部門組100名。報名資格：一般公部門組需設籍嘉義縣現就讀國內各大專院校，具有正式學籍且未曾獲嘉義縣大專青年學生公部門暑期工讀計畫進用之在學學生；企業私部門組為年滿16歲至29歲以下本國青年（不限在嘉義縣設籍/求學、非學生身分亦可）。

薪資部分，一般公部門組月薪2萬9500元；企業私部門組月薪2萬9500元起（依職缺不同，企業開出最高薪每月4萬5000元），另完成後可申請4000元獎勵金，設籍嘉義縣低收或中低收入戶者，再加碼1000元獎勵金。

勞青處說，一般公部門組分為資格審查及書面審查，低收／中低收入戶、身心障礙者、原住民、中高齡且非自願性失業勞工家庭子女、新住民子女等特定對象優先錄取。企業私部門組則分為資格審查及書面審查（或面試），還沒報名的朋友要把握機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法